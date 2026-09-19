Radha Ashtami 2026: आज सौभाग्य योग में राधा रानी का पूजन, 2 घंटे 27 मिनट का शुभ मुहूर्त! जानें पूजा विधि, मंत्र और आरती

Radha Ashtami 2026 Today: राधा रानी के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है. बरसाना से लेकर देशभर के राधा-कृष्ण मंदिरों तक राधाष्टमी 2026 की धूम है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व श्रीराधा के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, राधा-कृष्ण का विशेष शृंगार करते हैं और भजन-कीर्तन के साथ राधा रानी की आराधना करते हैं.

इस बार राधाष्टमी पर सौभाग्य योग, आयुष्मान योग और रवि योग समेत कई शुभ योग बनने की बात कही जा रही है. मान्यता है कि ऐसे शुभ संयोग में राधा रानी और श्रीकृष्ण की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है. ऐसे में अगर आप भी आज राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं, तो पूजा का शुभ समय, विधि, मंत्र और आरती जानना बेहद जरूरी है.

आज मनाई जा रही है राधाष्टमी

पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे हुई और इसका समापन 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगा. उदयातिथि के आधार पर राधाष्टमी का व्रत 19 सितंबर 2026 यानी आज रखा जा रहा है. इसी दिन से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के प्रारंभ होने की भी मान्यता है. बरसाना और वृंदावन में इस अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन होते हैं.

पूजा के लिए 2 घंटे 27 मिनट का शुभ समय

राधाष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा के लिए विशेष शुभ मुहूर्त बताया गया है. भक्त इस अवधि में विधि-विधान से पूजा, श्रृंगार और आरती कर सकते हैं. पूजा के दौरान राधा रानी के साथ भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है. राधाष्टमी की पूजा में सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद उन्हें स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें. रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करने के बाद फल, मिठाई और अन्य भोग लगाएं. इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप करें और आरती करें.

राधाष्टमी शुभ योग 2026

राधाष्टमी पर इस बार सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, रवि नामक शुभ योग बन रहे हैं, जिससे आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया है. साथ ही गुरु के उच्च राशि में होने से हंसराज योग, शुक्र के तुला राशि में होने से मालव्य राजयोग बन रहा है. इन योग के अलावा कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति होने से बुधादित्य योग भी बन रहा है.

राधारानी की पूजा विधि

आज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान की सफाई करें. चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. ध्यान रखें कि राधारानी की पूजा दोपहर के समय की जाती है. राधारानी की पूजा में सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्धिकरण करें. इसके बाद राधारानी को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र, आभूषण, फूल और माला अर्पित करें. फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें. माखन-मिश्री, खीर, फल या अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोग लगाएं. इसके बाद राधा-कृष्ण के मंत्र का जाप करें, राधाष्टमी की कथा सुनें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें.

राधा रानी की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान

राधाष्टमी पर भक्त श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखते हैं. पूजा के दौरान राधा रानी का विशेष श्रृंगार करना और उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है. इसके बाद परिवार के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए राधा-कृष्ण की आराधना करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राधा रानी श्रीकृष्ण की परम प्रिय हैं. इसलिए राधाष्टमी पर दोनों का एक साथ पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है. भक्त इस दिन व्रत, भजन-कीर्तन और आरती के जरिए राधा रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं.

राधाष्टमी मंत्र

राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते राधाप्रियाय

मूल महामंत्र: ॐ ह्रीं श्रीराधायै स्वाहा

बीज मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं राधिकायै नमः

सरल मंत्र: ॐ श्री राधिकायै नमः

श्री राधा गायत्री मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीराधिकायै विद्महे गान्धर्विकायै विधीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्

आरती श्री वृषभानुसुता – श्रीराधा रानी की आरती

आरती श्री वृषभानु लली की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की…आरती श्री वृषभानु लली की.

त्रिविध तापयुत संसृति नाशिनि,

विमल विवेकविराग विकासिनि .

पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनि,

सुन्दरतम छवि सुन्दरता की ॥

आरती श्री वृषभानुसुता की..

मुनि मन मोहन मोहन मोहनि,

मधुर मनोहर मूरति सोहनि .

अविरलप्रेम अमिय रस दोहनि,

प्रिय अति सदा सखी ललिता की ॥

आरती श्री वृषभानुसुता की..

संतत सेव्य सत मुनि जनकी,

आकर अमित दिव्यगुन गनकी .

आकर्षिणी कृष्ण तन मनकी,

अति अमूल्य सम्पति समता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानुसुता की..॥

आरती श्री वृषभानुसुता की..

कृष्णात्मिका, कृष्ण सहचारिणि,

चिन्मयवृन्दा विपिन विहारिणि .

जगजननि जग दुखनिवारिणि,

आदि अनादिशक्ति विभुता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानुसुता की..॥

आरती श्री वृषभानुसुता की,

मंजुल मूर्ति मोहन ममता की ॥