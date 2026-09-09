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Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी कब है? 3 शुभ योग में मनेगा किशोरीजी का जन्मदिन, जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और पारण समय

Radha Ashtami 2026 Date: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब भक्तों को इंतजार है उस पावन दिन का... जब ब्रज की गलियों में राधे-राधे के जयकारे गूंजेंगे. कान्हा के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधारानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि, राधाष्टमी 2026 कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं? व्रत का पारण कब किया जाएगा?

By: Lalit Kumar | Published: September 9, 2026 12:45:47 PM IST

Radha Ashtami 2026
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Radha Ashtami 2026 Date: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब भक्तों को इंतजार है उस पावन दिन का… जब ब्रज की गलियों में राधे-राधे के जयकारे गूंजेंगे. कान्हा के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधारानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में राधाजी का प्राकट्य हुआ था. इस बार किशोरीजी का जन्मोत्सव और भी खास होने वाला है, क्योंकि राधाष्टमी 2026 पर तीन शुभ योग बन रहे हैं. ब्रजभूमि में इस दिन विशेष उत्सव का माहौल रहेगा. मंदिरों में राधारानी का भव्य शृंगार होगा और भक्त व्रत रखकर विधि-विधान से किशोरीजी की पूजा करेंगे. आइए जानते हैं कि, राधाष्टमी 2026 कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं? व्रत का पारण कब किया जाएगा?

राधाष्टमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे शुरू होगी और इसका समापन 19 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार राधाष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को मनाई जाएगी. चूंकि राधाष्टमी की पूजा मध्याह्न काल में करने की परंपरा है और यह समय भी 19 सितंबर को ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसी दिन राधारानी का जन्मोत्सव मनाना शुभ माना जाएगा. भक्त इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं. पूरे दिन व्रत रखना संभव न हो तो एक समय सात्त्विक भोजन या फलाहार करके भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है.

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राधाष्टमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

राधारानी की पूजा के लिए 19 सितंबर को सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक शुभ समय रहेगा. यानी भक्तों को पूजा के लिए कुल 2 घंटे 27 मिनट का समय मिलेगा. इसके अलावा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 बजे से 5:21 बजे तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक रहेगा. खास बात यह है कि राधाष्टमी पूजा के निर्धारित समय में अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा.

राधाष्टमी पर बनेंगे 3 शुभ योग

इस बार राधाष्टमी पर तीन शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है.

1. आयुष्मान योग: राधाष्टमी के दिन आयुष्मान योग दोपहर 2:29 बजे तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं में इस योग को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से जोड़कर देखा जाता है.

2. सौभाग्य योग: दोपहर 2:29 बजे से सौभाग्य योग शुरू होगा. नाम के अनुरूप इसे सौभाग्य और शुभ फल प्रदान करने वाला योग माना जाता है.

3. रवि योग: इसके बाद 20 सितंबर को रात 1:43 बजे से सुबह 6:08 बजे तक रवि योग रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं में रवि योग को शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है.

राधाष्टमी पर रहेगा मूल नक्षत्र

राधाष्टमी के दिन मूल नक्षत्र प्रात:काल से लेकर 20 सितंबर को रात 1:43 बजे तक रहेगा. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. भक्त 19 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर राधाष्टमी व्रत और पूजा का संकल्प ले सकते हैं. इसके बाद शुभ मुहूर्त में राधारानी की विधि-विधान से पूजा करें.

राधाष्टमी 2026 पूजा विधि

1. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें: राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें.  इसके बाद राधारानी के व्रत और पूजा का संकल्प लें. 

2. पूजा स्थल तैयार करें: घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.  इसके बाद राधारानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. 

3. राधारानी का शृंगार करें: किशोरीजी को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाएं.  इसके बाद फूलों की माला, आभूषण, चंदन, रोली और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. 

4. पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें: राधारानी को जल, अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करें.  इसके बाद धूप और दीप जलाकर नैवेद्य चढ़ाएं.  अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा करें. 

5. राधा-कृष्ण का ध्यान और मंत्र जाप करें: पूजा के दौरान राधारानी और भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें.  श्रद्धापूर्वक ‘राधे-राधे’ का जाप करें और राधाष्टमी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें. 

6. जन्मोत्सव की तरह करें आरती: मध्याह्न के शुभ मुहूर्त में राधारानी की विशेष पूजा करें.  इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और भजन-कीर्तन करें.  कई स्थानों पर इस समय राधारानी के प्राकट्य का उत्सव भी मनाया जाता है. 

राधाष्टमी 2026 व्रत का पारण कब होगा?

जो भक्त राधाष्टमी का व्रत रखेंगे, वे 20 सितंबर 2026 को सुबह 6:08 बजे के बाद पारण कर सकते हैं. पारण से पहले पूजा-अर्चना और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण एवं राधारानी का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

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