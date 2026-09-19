Radha Ashtami 2026: कब हुआ था राधारानी का प्राकट्य? सुबह, दोपहर या आधी रात… जानें राधाष्टमी और राधा जन्माष्टमी में अंतर

Radha Ashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का समय तो अधिकांश भक्तों को याद रहता है- आधी रात, रोहिणी नक्षत्र और मथुरा की कारागार में हुआ वह दिव्य प्राकट्य. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि राधारानी का प्राकट्य किस समय हुआ था? क्या उनके जन्म का भी कोई निश्चित समय बताया गया है? सुबह, दोपहर या फिर रात? राधाष्टमी के दिन यह सवाल भक्तों के मन में जरूर उठता है. खासकर इसलिए क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधारानी के प्राकट्य दिवस पर भी विशेष पूजा और जन्मोत्सव मनाया जाता है. आइए जानते हैं राधाष्टमी 2026 की तिथि, पूजा के प्रमुख समय और राधाष्टमी व राधा जन्माष्टमी में क्या अंतर है.

आज मनाई जा रही राधाष्टमी 2026?

हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है. साल 2026 में अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे से शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर राधाष्टमी का व्रत 19 सितंबर, शनिवार को रखा जा रहा है. यह दिन राधारानी और श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है. ब्रज क्षेत्र में इस दिन का विशेष महत्व है और बरसाना सहित पूरे ब्रज मंडल में राधारानी के प्राकट्य उत्सव की भव्य तैयारियां होती हैं. इसी दिन से 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहा है.

सुबह या आधी रात… कब हुआ था राधारानी का प्राकट्य?

यह सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि, भगवान कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था. ऐसे में भक्त जानना चाहते हैं कि, क्या राधारानी के प्राकट्य का भी कोई निश्चित समय था? ब्रज की प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, राधारानी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरसाना के रावल गांव में हुआ था. कई वैष्णव परंपराओं में राधारानी के प्राकट्य का समय मध्याह्न यानी दोपहर माना जाता है.

इसी धार्मिक परंपरा के कारण राधाष्टमी के दिन मंदिरों में दोपहर के आसपास राधारानी के प्राकट्य उत्सव, अभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है. यानी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी पर आधी रात के समय जन्मोत्सव मनाने की परंपरा नहीं है.

राधाष्टमी और राधा जन्माष्टमी में क्या अंतर है?

नाम अलग होने की वजह से कई लोगों को लगता है कि राधाष्टमी और राधा जन्माष्टमी दो अलग-अलग पर्व हैं. लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं है. बता दें कि, राधाष्टमी राधारानी के प्राकट्य की तिथि को कहा जाता है. वहीं, उनके जन्मोत्सव के संबंध में कई जगह राधा जन्माष्टमी नाम का भी प्रचलन है. यानी दोनों नाम आम तौर पर राधारानी के इसी प्राकट्य पर्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.

वहीं, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. स तरह कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी दो अलग पर्व हैं, जबकि राधा जन्माष्टमी नाम राधाष्टमी के लिए ही प्रचलित रूप से इस्तेमाल किया जाता है.

राधाष्टमी पर क्यों खास है दोपहर की पूजा?

राधारानी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. इसलिए राधाष्टमी के दिन बरसाना और ब्रज के मंदिरों में विशेष उत्सव होता है. भक्त व्रत रखते हैं, राधा-कृष्ण की पूजा करते हैं और राधारानी के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं. दोपहर के समय होने वाला विशेष अभिषेक और पूजा इस पर्व का प्रमुख आकर्षण होता है. मंदिरों में भजन-कीर्तन और राधारानी के जयकारों से पूरा ब्रज भक्तिमय हो उठता है. यही वजह है कि राधाष्टमी सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि राधा-कृष्ण की भक्ति और ब्रज की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा विशेष पर्व माना जाता है.