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Pushya Nakshatra: इस नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं बेहद भाग्यशाली, जीवन में पाते हैं खूब मान-सम्मान

Pushya Nakshatra:पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला. इस नक्षत्र को एनर्जी और ताकत देने वाला माना जाता है. विद्वान इसे गाय का थन भी मानते हैं. पुष्य नक्षत्र को शुभ, सुंदर और सुख-समृद्धि देने वाला माना जाता है. यह नक्षत्र शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है. जब यह नक्षत्र गुरुवार या रविवार को पड़ता है तो यह 'गुरु-पुष्य' या 'रवि-पुष्य' योग बनाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 4:50:50 PM IST

ज्योतिष में क्यों कहलाता है पुष्य नक्षत्रों का राजा?
ज्योतिष में क्यों कहलाता है पुष्य नक्षत्रों का राजा?


Pushya Nakshatra: ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा तय होती है. ज्योतिष में नौ ग्रहों और 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है. व्यक्ति के जीवन की कहानी इन्हीं नौ ग्रहों और 27 नक्षत्रों के इर्द-गिर्द घूमती है. सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन नक्षत्रों के स्वामी हैं. पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं. इस नक्षत्र के देवता देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं. दोनों ग्रहों का इस नक्षत्र पर प्रभाव होता है. पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है. भगवान श्री राम का जन्म इसी पवित्र नक्षत्र में हुआ था.

बहुत शुभ होता है पुष्य नक्षत्र 

पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला. इस नक्षत्र को एनर्जी और ताकत देने वाला माना जाता है. विद्वान इसे गाय का थन भी मानते हैं. पुष्य नक्षत्र को शुभ, सुंदर और सुख-समृद्धि देने वाला माना जाता है. यह नक्षत्र शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है. जब यह नक्षत्र गुरुवार या रविवार को पड़ता है, तो यह ‘गुरु-पुष्य’ या ‘रवि-पुष्य’ योग बनाता है.

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इस नक्षत्र में सोना, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना बहुत शुभ और खुशहाल माना जाता है. इस नक्षत्र में कोई भी नया काम शुरू किया जा सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट या धार्मिक काम शामिल हैं. हालांकि, नक्षत्रों का राजा होने के बावजूद, इस नक्षत्र में शादियां नहीं की जाती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नक्षत्र की एनर्जी बहुत स्थिर और तेज़ होती है.

किस्मत वाले होते हैं नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत 

इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं और उनकी ज़िंदगी खुशियों और खुशहाली से भरी होती है. पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत पॉपुलैरिटी पाते हैं और लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं. इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग पैसे के लालच में नहीं आते, क्योंकि उन्हें रिश्वत देना या लेना पसंद नहीं होता. पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं.

उन्हें ऑफिस या सोशल एरिया में बड़ी ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं. यह नक्षत्र पॉजिटिविटी से भरा होता है. इसीलिए पुष्य लोग मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव सोच रखते हैं. वे दूसरों का ख्याल रखने वाले और उनका ख्याल रखने वाले होते हैं. वे पैसे की दिक्कतों में फंसे लोगों की पूरी मदद करते हैं.

Tags: Pushya Nakshatra
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