भगवान श्रीकृष्ण को चढ़ाएं ये 4 खास फल, घर में आएगी खुशहाली, धन-धान्य और संतान का मिलेगा सुख

Purushottam Month: सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. खासकर संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह महीना बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान श्रीकृष्ण को चार विशेष फल अर्पित करके श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं इस धार्मिक उपाय के बारे में…

क्या है पुरुषोत्तम मास का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दौरान जप, तप, दान, व्रत और पूजा-पाठ करने का खास महत्व है. माना जाता है कि इस महीने में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है. इसलिए देशभर के मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक आयोजन होते हैं. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने पर श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करें ये 4 फल

पूजा की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण को नारियल अर्पित करके करनी चाहिए. नारियल के फल को शुभ, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है.

नारियल के बाद भगवान श्रीकृष्ण को बिल्व फल चढ़ाएं. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण की कृपा पाने में मदद मिलती है.

तीसरे चरण में भगवान श्रीकृष्ण को सीताफल का भोग लगाएं. ऐसा करने से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखने में मदद मिलती है.

पूजा के अंतिम चरण में भगवान को नारंगी या सुपारी का फल चढ़ाएं. धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना मजबूत होती है.

इन मंत्रों का करें उच्चारण

पूजा के दौरान आपको “ॐ पुराण पुरुषोत्तमाय नमः”, “ॐ श्री सुभद्राय नमः”, “ॐ श्री वासुदेवाय नमः” और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें.