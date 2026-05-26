क्या आप सही दिन रख रहे हैं एकादशी व्रत? पूजा से पहले जान लें सही तिथी व नियम,नहीं तो अधूरा रह सकता है पुण्य

Purushottam Ekadashi 2026: पुरुषोत्तम मास में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी को बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है. इस साल यह व्रत 27 मई 2026, बुधवार को रखा जाएगा. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कई गुना पुण्य मिलता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

लेकिन धर्म ग्रंथों में एक बात पर खास जोर दिया गया है, अगर एकादशी व्रत गलत तिथि पर रखा जाए, तो इसका शुभ फल कम हो सकता है. यही वजह है कि पंचांग देखकर सही दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है.

क्यों खास मानी जाती है पुरुषोत्तमी एकादशी?

पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने मलमास को अपना नाम देकर इसे पुरुषोत्तम मास बनाया था.इसी कारण इस महीने में किए गए व्रत, पूजा, दान और जप का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा माना जाता है. पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत खास तौर पर पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

दशमी युक्त एकादशी से क्यों बचने की सलाह दी जाती है?

धार्मिक ग्रंथों में दशमी विधा एकादशी को शुभ नहीं माना गया है. इसका मतलब है कि अगर दशमी तिथि का प्रभाव आधी रात के बाद तक बना रहता है, तो अगले दिन की एकादशी दशमी से प्रभावित मानी जाती है.ऐसी स्थिति में उस दिन व्रत करने से बचने की सलाह दी जाती है. शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है.

महाभारत से जुड़ी है यह मान्यता

धार्मिक कथाओं के अनुसार, गांधारी ने दशमी से संयुक्त एकादशी का व्रत रखा था. मान्यता है कि इसी कारण उनके सौ पुत्रों का विनाश हुआ.हालांकि यह एक धार्मिक कथा है, लेकिन इसी वजह से आज भी कई विद्वान और ज्योतिषाचार्य सही तिथि देखकर ही एकादशी व्रत रखने की सलाह देते हैं.

क्या होता है मध्यरात्रि वेध?

पंचांग के अनुसार, अगर दशमी तिथि रात 12 बजे के बाद तक रहती है, तो उस एकादशी को वेधग्रस्त माना जाता है. ऐसी स्थिति में अगले दिन व्रत रखना ज्यादा शुभ माना जाता है.इसी कारण एकादशी व्रत रखने से पहले पंचांग या धार्मिक जानकार की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.

एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व

एकादशी व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत व्यक्ति को संयम, भक्ति और सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है.कहा जाता है कि श्रद्धा और नियम के साथ किया गया एकादशी व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कराता है.