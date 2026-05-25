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3 साल बाद दुर्लभ संयोग..! व्रत रखने से 26 एकादशियों का मिलेगा फल! जानें पुरुषोत्तमी एकादशी का महत्व

Adhik Maas Ekadashi 2026: हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. वैसे तो सभी एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन, मलमास की पहली एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है. इसे पुरुषोत्तमी या पद्ममनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं. यह साल तीन साल के अंतराल पर आती है. आइए जानते हैं इसका महत्व-

By: Lalit Kumar | Published: May 25, 2026 11:16:50 PM IST

मलमास एकादशी 2026. (Canva)
मलमास एकादशी 2026. (Canva)


Purshottumi Ekadashi 2026: हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा, मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सबसे पवित्र उपवास है. यह व्रत हर चंद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि यानी महीने में दो बार आता है. वैसे तो सभी एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन, मलमास की पहली एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है. इसे पुरुषोत्तमी या पद्ममनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं. यह एकादशी लगभग तीन वर्ष के अंतराल के बाद मलमास या अधिक मास में आती है. इसी कारण इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यता है कि, यह व्रत रखने से 24 नहीं, सीधे 26 एकादशियों का पुण्य फल मिलेगा. जानें सही तारीख और महत्व.

अधिक मास एकादशी 2026 तारीख और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, यह खास पुरुषोत्तमी एकादशी 26 मई 2026 को रखी जाएगी. एकादशी तिथि 25 मई की रात 09:30 बजे से शुरू होकर 26 मई की शाम 07:45 बजे तक रहेगी. व्रत का पारण 27 मई को होगा.

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निर्जला एकादशी समझने की न करें भूल

ज्येष्ठ का महीना शुरू होते ही लोग इसे ‘निर्जला एकादशी’ मान लेते हैं लेकिन यह भूल मत करना! इस साल ज्येष्ठ में अधिकमास (मलमास) लगा है इसलिए यह 3 साल में एक बार आने वाली ‘परमा या कमला एकादशी’ है.

इस एकादशी का अधिक महत्व क्यों

ज्योतिष आचार्यों की मानें तो, सामान्यतः एक साल में 24 एकादशियां होती हैं. मगर इस साल लौंद का महीना जुड़ने से कुल 26 एकादशियां होंगी. शास्त्रों के अनुसार, अधिकमास की इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है.

दरिद्रता और संकटों से मिलेगी मुक्ति

पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस विशेष एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं. इसका व्रत रखने से व्यक्ति को हर प्रकार के आर्थिक संकट, कर्ज और घोर दरिद्रता से मुक्ति मिलती है. जीवन में सुख-समृद्धि और वैभव का आगमन होता है.

इस शुभ दिन पर क्या करें?

इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और तुलसी दल अर्पित करें. ‘विष्णु सहस्रनाम’ का पाठ करें. पीले अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य अनुसार दान करने से मिलने वाला पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में सौ गुना अधिक बढ़ जाता है.

Tags: Adhik Maas Ekadashi 2026ekadashiPurshottumi Ekadashi 2026
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