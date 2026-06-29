Home > धर्म > पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना शुभ या अशुभ? देखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, दर्शन से मिलेगा लाभ या होगा नुकसान

पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना शुभ या अशुभ? देखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, दर्शन से मिलेगा लाभ या होगा नुकसान

Purnima Chand: हिंदू धर्म में जहां गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है, वहीं पूर्णिमा के दिन चांद को देखना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है. पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन, अर्घ्य और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 29, 2026 1:15:36 PM IST

पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन का क्या है महत्व
पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन का क्या है महत्व


Purnima Chand: जैसे गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने को लेकर कई लोगों के मन में संदेह रहता है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन भी अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या पूर्णिमा का चांद देखना शुभ होता है या अशुभ. धर्मशास्त्रों, ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार दोनों तिथियों का महत्व बिल्कुल अलग है. जहां चतुर्थी के चंद्र दर्शन को कुछ विशेष परिस्थितियों में वर्जित माना गया है, वहीं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ, मंगलकारी और आध्यात्मिक लाभ देने वाला माना जाता है.

चतुर्थी का चांद क्यों माना जाता है अशुभ?

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश का उपहास करने पर चंद्रदेव को श्राप मिला था. मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने वाले व्यक्ति को मिथ्या आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है. इसी वजह से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है. यदि भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो श्रीकृष्ण और स्यमंतक मणि की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है.

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पूर्णिमा के दिन चांद देखना क्यों माना जाता है शुभ?

पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण माना जाता है. हिंदू धर्म में चंद्रमा मन, भावनाओं, शांति और सौम्यता का कारक ग्रह माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा का दर्शन करने और उन्हें अर्घ्य देने से मानसिक तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. कई लोग इस दिन चंद्रमा को जल अर्पित करके सुख-समृद्धि और मानसिक संतुलन की कामना भी करते हैं.

शरद पूर्णिमा पर चांद का विशेष महत्व

साल भर की सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृततुल्य गुण होते हैं. इसी कारण कई घरों में खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा जाता है और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. यह परंपरा आज भी देश के कई हिस्सों में प्रचलित है.

ज्योतिष में क्या है पूर्णिमा के चंद्रमा का महत्व?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, वे पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजा, मंत्र जाप और अर्घ्य देकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. मान्यता है कि इससे मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में सुधार होता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है?

वैज्ञानिक रूप से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सामने पूरी तरह प्रकाशित दिखाई देता है. इसी वजह से उसकी रोशनी सबसे अधिक होती है. हालांकि यह धारणा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सामान्य दिनों से बहुत अधिक हो जाती है और सीधे मानव शरीर पर विशेष प्रभाव डालती है, वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं है. लेकिन ज्वार-भाटा पर चंद्रमा का प्रभाव अवश्य देखा जाता है.

क्या पूर्णिमा पर चांद देखने की कोई मनाही भी है?

सामान्य रूप से पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन शुभ माना जाता है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं या विशेष धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग-अलग नियम हो सकते हैं. फाल्गुन पूर्णिमा (होलिका दहन) के संदर्भ में भी कुछ स्थानों पर विशेष परंपराएं देखने को मिलती हैं, लेकिन व्यापक रूप से पूर्णिमा के चंद्र दर्शन को शुभ और पुण्यदायक ही माना जाता है.

Tags: full moon hindu beliefspurnima moon darshan
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