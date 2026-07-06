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Puri Jagannath Rath Yatra 2026: रथ यात्रा में भूलकर भी न ले जाएं ये सामान, वरना बढ़ सकती है मुश्किल; देखें यात्रा की पूरी ट्रैवल गाइड

Puri Jagannath Rath Yatra 2026 Travel Guide:2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी और 24 जुलाई तक चलेगी. अगर आप भी पुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी यात्रा से पहले आपको कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 6:38:03 PM IST

पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 यात्रा गाइड
पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 यात्रा गाइड


Puri Jagannath Rath Yatra 2026 Travel Guide: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक है. हर साल, देश और दुनिया भर से लाखों भक्त और यात्री आस्था और परंपरा के इस बड़े उत्सव को देखने के लिए तटीय शहर में इकट्ठा होते हैं. 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी और 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान, पुरी आध्यात्मिकता, संस्कृति और भक्ति का एक जीवंत केंद्र बन जाता है.

यह रथ यात्रा सदियों पुरानी परंपराओं, लोगों की भारी भागीदारी और एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को दिखाती है. यही अनोखा अनुभव है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को साल दर साल पुरी खींच लाता है. अगर आप इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा से पहले आपको यह सब कुछ पता होना चाहिए.

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क्यों खास है यह रथ यात्रा?

हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकलती है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए तीन अलग-अलग रथ तैयार किए जाते हैं. यात्रा में बलभद्र का रथ सबसे आगे होता है, उसके पीछे सुभद्रा का रथ होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ उनके पीछे चलता है.

यह त्योहार अनोखा है क्योंकि इसमें भक्तों को मंदिर परिसर के बाहर देवताओं के दर्शन करने का मौका मिलता है. लाखों लोग इसे आशीर्वाद लेने का एक दुर्लभ मौका मानते हैं, चाहे उनका सामाजिक बैकग्राउंड या स्टेटस कुछ भी हो. कई भक्तों का यह भी मानना ​​है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सियों को खींचने से, जिसे नंदीघोष के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक पुण्य और आशीर्वाद मिलता है.

नौ दिन के उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है. कई दिनों तक वहां रहने के बाद, देवता एक जुलूस में लौटते हैं जिसे बहुदा यात्रा के नाम से जाना जाता है. पारंपरिक रस्में पूरी होने के बाद, उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर रत्नवेदी पर फिर से स्थापित किया जाता है.

यात्रा के दौरान बिल्कुल भी लेकर ना जाएं ये चीज, जानें कब से शुरु होगी यात्रा; 

भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा

हर साल लाखों भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं. भीड़ का आना-जाना और सुरक्षा पक्का करने के लिए, ओडिशा सरकार और मंदिर प्रशासन बड़े सुरक्षा इंतजाम, ट्रैफिक पर रोक और देखने की खास जगहें बनाते हैं. आने वालों को सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए और भीड़ वाली जगहों पर सावधान रहना चाहिए.

मंदिर में एंट्री के नियम

गैर-हिंदुओं को मुख्य जगन्नाथ मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है. हालांकि, हर कोई रथ यात्रा देख सकता है और जुलूस के दौरान बड़े रथों को खींचने में हिस्सा ले सकता है.

क्या पहनें

जुलाई में पुरी में आम तौर पर गर्मी और नमी रहती है. पूरे दिन बड़ी भीड़ जमा होने की वजह से आराम के लिए हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. आने वालों को पीने का पानी भी साथ रखना चाहिए और त्योहार के दौरान हाइड्रेटेड रहना चाहिए.

क्या ले कर ना जाएं?

रथ यात्रा के दौरान कुछ चीजों पर रोक होती है. विजिटर्स को मंदिर के आस-पास की मनाही वाली जगहों पर बेल्ट, वॉलेट और बैग जैसे लेदर के सामान लेकर ना जाएं, साथ ही मोबाइल फ़ोन, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने से बचना चाहिए.

ट्रैफिक और सुरक्षा

सुरक्षा कारणों से, त्योहार के दौरान ग्रैंड रोड और आस-पास की कई सड़कों को व्हीकल-फ्री जोन में बदल दिया जाता है. विजिटर्स को तय पार्किंग एरिया का इस्तेमाल करना चाहिए और पूरे शहर में ट्रैफिक डायवर्जन की उम्मीद करनी चाहिए.

पुरी में कहां खाएं?

पुरी में खाने का एक यादगार अनुभव मिलता है, खासकर रथ यात्रा के दौरान ये अनुभव और भी ज्यादा सुखद हो जाता है. इसकी एक खास बात मंदिर का मशहूर महाप्रसाद है, जो देश भर से भक्तों को अपनी ओर खींचता है. महाप्रसाद के अलावा, यात्री कई तरह के पारंपरिक ओडिया डिश और लोकल स्नैक्स का मजा ले सकते हैं, जिनमें दलमा, बड़ा घुगनी, छेना पोड़ा और खाजा शामिल हैं. स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर लोकल खाने की जगहों तक, यह शहर ओडिशा के रिच फूड कल्चर को एक्सप्लोर करने के बहुत सारे मौके देता है.

पुरी में रहने की जगह

चूंकि जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे भारत और विदेश से विजिटर्स को अपनी ओर खींचती है, इसलिए पुरी में होटल और गेस्टहाउस अक्सर हफ़्तों पहले ही पूरी तरह से बुक हो जाते हैं. बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने रहने की जगह बुक कर लें. शहर में मंदिर एरिया के पास बजट होटल, गेस्टहाउस और धर्मशालाओं जैसे कई ऑप्शन हैं. जो लोग ज्यादा आरामदायक स्टे चाहते हैं, वे कई बीचफ्रंट होटल और लग्जरी रिसॉर्ट में से चुन सकते हैं.

पुरी कैसे पहुंचें?

पुरी का सबसे पास का एयरपोर्ट भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है. एयरपोर्ट से, विजिटर प्री-पेड टैक्सी हायर कर सकते हैं या पुरी के लिए बस ले सकते हैं. पुरी रेलवे स्टेशन भारत के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे ट्रेन शहर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है. जो लोग सड़क से सफर करते हैं, वे NH-16 और दूसरे कनेक्टिंग हाईवे से पुरी पहुंच सकते हैं. पुरी, भुवनेश्वर और आस-पास के शहरों के बीच रेगुलर बस और टैक्सी सर्विस चलती हैं. जगन्नाथ रथ यात्रा एक शानदार कल्चरल एक्सपीरियंस है जो ओडिशा की रिच ट्रेडिशन, भक्ति और कम्युनिटी स्पिरिट को दिखाता है.

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