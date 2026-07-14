किस रथ पर सवार होते हैं बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ, जानिए तीनों रथों की खास पहचान, रंग और पहियों से समझें पूरी कहानी

Puri Jagannath Rath Yatra 2026: आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार भक्तों को पूरे वर्ष रहता है. इस वर्ष यह पावन यात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से आरंभ होगी. इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भव्य रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे. रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ते हैं. देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्त पुरी पहुंचते हैं. विशाल रस्सियों से खींचे जाने वाले इन रथों को छूना और खींचना भी भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं. लेकिन लाखों लोगों की भीड़ में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है कि आखिर किस रथ में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं और किस रथ में बलभद्र तथा सुभद्रा? दरअसल तीनों रथों की अपनी अलग पहचान होती है, जिसे जान लेने पर दूर से ही इन्हें पहचाना जा सकता है.

सबसे भव्य और विशाल होता है भगवान जगन्नाथ का रथ

भगवान जगन्नाथ का रथ तीनों रथों में सबसे बड़ा और सबसे भव्य होता है. इस रथ का नाम नंदीघोष है. इसे गरुड़ध्वज भी कहा जाता है. इस रथ की सबसे बड़ी पहचान इसका लाल और पीला रंग है. रथ के शीर्ष पर त्रिलोक्यमोहिनी ध्वज लहराता है और उस पर हनुमान जी का प्रतीक चिह्न बना होता है. नंदीघोष रथ में कुल 16 पहिए लगे होते हैं. इसी रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर माने जाने वाले गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं. यदि आपको यात्रा के दौरान लाल और पीले रंग का सबसे बड़ा रथ दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उसी पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं.

बलभद्र जी का रथ रंग और आकार से अलग पहचान रखता है

भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी का रथ भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. उनके रथ का नाम तालध्वज है. यह रथ लाल और हरे रंग का होता है तथा आकार में भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा छोटा होता है. इस रथ में 14 पहिए लगाए जाते हैं. तालध्वज रथ पर उनानी ध्वज फहराया जाता है, जिस पर ताड़ के वृक्ष का प्रतीक अंकित होता है. यही प्रतीक इसे अन्य रथों से अलग बनाता है.

सबसे छोटा लेकिन विशेष महत्व वाला है सुभद्रा का रथ

भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा का रथ तीनों में सबसे छोटा होता है. उनके रथ का नाम दर्पदलन है. इस रथ की पहचान इसका लाल और काला रंग है. इसमें कुल 12 पहिए लगाए जाते हैं. दर्पदलन रथ पर नदंबिका ध्वज लहराता है, जिस पर कमल का प्रतीक चिह्न बना होता है. कमल का यह चिन्ह देवी सुभद्रा के रथ को अलग पहचान देता है.

रंग देखकर भी कर सकते हैं तीनों रथों की पहचान

रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे आसान तरीका रथों के रंगों को याद रखना है.

लाल और पीला रथ – भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष



– भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष लाल और हरा रथ – बलभद्र जी का तालध्वज



– बलभद्र जी का तालध्वज लाल और काला रथ – देवी सुभद्रा का दर्पदलन

यदि भीड़ के कारण आप रथों के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, तब भी इन रंगों और ध्वजों की मदद से दूर से ही दर्शन कर सकते हैं.

क्यों खास मानी जाती है रथ यात्रा?

जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और सेवा का महापर्व है. मान्यता है कि जो भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. श्रद्धालु मानते हैं कि रथ यात्रा में शामिल होकर और भगवान के दर्शन करके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख-समृद्धि प्राप्त होती है.

जानिए रथ यात्रा का पूरा कार्यक्रम

इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ 16 जुलाई, गुरुवार को होगा. इस दिन तीनों रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाएगा. इसके बाद 24 जुलाई, शुक्रवार को बहुदा यात्रा यानी वापसी की रथ यात्रा निकलेगी. इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मूल मंदिर की ओर लौटेंगे. रथ यात्रा का समापन 27 जुलाई, सोमवार को नीलाद्री बीजे अनुष्ठान के साथ होगा. इसी के साथ नौ दिनों तक चलने वाला यह भव्य धार्मिक उत्सव संपन्न हो जाएगा.