Home > धर्म > Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!

Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!

प्रेमानंद महाराज के एक वायरल प्रवचन में उन्होंने बताया है कि इंसान अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी एक अतिरिक्त सांस नहीं खरीद सकता. महाराज ने राधा नामजप के महत्व, जीवन की नश्वरता और ईश्वर स्मरण से मिलने वाले कल्याण पर गहरा संदेश दिया है जो लोगों को अवश्य सुनना चाहिए.

By: Shivani Singh | Published: November 22, 2025 10:08:15 PM IST

Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!


Premanand Maharaj Pravachan: वृंदावन की शांत गलियों में बैठे प्रेमानंद महाराज के शब्द आज दुनिया भर पहुंच रहे हैं. उनके प्रवचन सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाली मानी जाती है. उनके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ऐसी बात कही कि लाखों लोग सोच में पड़ गए क्योंकि उन्होंने इंसान की सबसे बड़ी गलती और जीवन की सबसे महंगी चीज़ का ज़िक्र किया है. आपको भी ये बात सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके पास भी अभी इसका जवाब ना हो. प्रेमानंद महाराज ने बताया कि वह एक चीज़ इतनी अनमोल है कि चाहे कोई अपनी पूरी कमाई, घर-बार, यहां तक कि जमा-जमाई संपत्ति भी बेच दे, फिर भी उसे नहीं खरीद सकता है. 

आख़िर वो चीज़ क्या है, और महाराज इसे जीवन की सबसे बड़ी पूँजी क्यों मानते हैं? आइए समझते हैं इस गूढ़ संदेश को…

वो चीज जो किसी भी संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती 

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता जाप है. जो लोग जाप के ज़रिए भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष ज़रूर मिलता है. वृंदावन में लोगों को संबोधित करते हुए प्रेमानंद ने कहा, “इंसान की साँसें बहुत कीमती हैं। अगर कोई 50 साल की उम्र तक कमाया हुआ सारा पैसा, घर, प्रॉपर्टी वगैरह बेच भी दे, तो भी वह एक साँस भी नहीं खरीद पाएगा. इसलिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर साँस के साथ राधा का नाम जपें. इसमें कोई मेहनत नहीं लगती. इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होता.” उन्होंने कहा कि राधा का नाम जपने से आपको परम कल्याण मिलेगा. अगर किसी वजह से आपको राधा नाम पसंद नहीं है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार राम, कृष्ण, हरि या किसी अन्य देवी-देवता का नाम ले सकते हैं. जो लोग भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मार्गदर्शन देने वाले भगवद् गीता के 10 उपदेश

मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं छूट जाएगा: प्रेमानंद प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि शरीर छोड़ने के बाद इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता. सांस छूटते ही शरीर, घर, पत्नी, बेटा, परिवार और हर भौतिक सुख-सुविधा यहीं रह जाती है. इसके बाद इंसान अपने पाप-पुण्य के हिसाब से पशु, पक्षी या किसी और योनि में जन्म लेता है. वह पुनर्जन्म कहां और किस योनि में होगा, यह कोई नहीं जानता. इसलिए हर सांस के साथ भगवान का नाम याद करते रहें. दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने राधा नाम अपनाकर बुरे आचरण को त्याग दिया है.

निगेटिव सोच से कैसे बचें? प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं सही वजह

Tags: Pravachanpremanand maharajRadha NamjapSpiritual Messageviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!
Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!
Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!
Premanand Maharaj: इंसान अपनी सारी दौलत बेच दे, फिर भी ये एक चीज नहीं खरीद सकता!