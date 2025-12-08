Premanand Maharaj Pravachan: भगवान से मन्नत कैसे मांगते हैं? जानें- प्रेमानंद महाराज से सही तरीका

Premanand Maharaj: एक सवाल का जवाब बहुत लोग ढूढ़ते हैं. ये सवाल है कि भगवान से मन्नत मांगना कितना सही होता है? हिंदू धर्म में रोजाना पूजा-पाठ करने का महत्व है. इससे माहौल पॉजिटिव होता है. पर क्या मन्नत मांगना सही होता है या गलत? क्या भगवान आपकी सारी मन्नते पूरी करते हैं? वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी राय बताई है.

भगवान से कहें ये बात

इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमें लगता है कि भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए. भगवान बहुत बड़े दाता होते हैं. उन्हें तो आपके लिए सही लगता है वो आपके बिना मांगे ही दे देते हैं. उन्होंने कहा कि क्या आप पिता से ऐसे मांगते हैं कि दस लड्डू चढ़ाएंगे हमें 100 रुपए दे दो. तो फिर आप ईश्वर से भी कभी ऐसे मन्नत न मांगे.

हक से मांगिए जवाब

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि ये जो आप लोग अज्ञावश भगवान से कहते हैं कि 500 रुपये का भोग लगा देंगे अगर आप हमारा ये काम कर दो. तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है. अरे उनसे सीधा मांगो आपको जोभी चाहिए. भगवान उसका समाधान जरूर करेंगे.

