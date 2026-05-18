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Premanand Maharaj: अब नहीं होगी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा! जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला? हजारों भक्त मायूस

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की प्रतिदिन सुबह-सुबह होने वाली पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. आइए जानते हैं आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

By: Preeti Rajput | Published: May 18, 2026 9:43:50 AM IST

अब नहीं होगी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा!
अब नहीं होगी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा!


Premanand Maharaj News: प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के भक्त केवल मथुरा-वृंदावन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं. आम जनता हो या मशहूर सितारे सभी उनके दर्शन के लिए आते रहते हैं. सभी लोग तेज के आगे अपना सिर झुकाते हैं. प्रेमानंद महाराज की राधे-राधे नाम की महिमा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है. वृंदावन में प्रेमानंद महाराज सुबह अपने निवास से प्रतिदिन पैदल चलकर श्री हित राधा केली कुंज तक जाते हैं. उनकी इस पदयात्रा के दौरान भक्त दर्शन के लिए परिक्रमा मार्ग पर जमा हो जाते हैं. लेकिन अब हर रोज होने वाली इस पदयात्रा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

Premanand Maharaj की पदयात्रा बंद होने की खबर से हजारों भक्त मायूस हैं. अचानक लिया गया यह बड़ा फैसला सभी को चौंका रहा है. आखिर क्यों रोकी गई उनकी पदयात्रा और इसके पीछे क्या वजह है, जानिए पूरी जानकारी.

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एकांतिक वार्तालाप पर भी लगाई गई रोक 

श्रीराधा केलिकुंज आश्रम प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब अगली सूचना तक प्रेमानंद महाराज पदयात्रा कर भक्तों को दर्शन नहीं दे पाएंगे. वहीं एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक लगा दी गई है. यह फैसला प्रेमानंद महाराज का स्वास्थय खराब होने के कारण लिया गया है. महाराज के शिष्य और श्रीराधा केलिकुंज प्रबंधन ने बताया कि एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन सभी महाराज के स्वास्थय खराब होने के चलते बंद कर दिए गए हैं. इसे अनिश्चितकाल तक के लिए स्थिगित किया गया है. 

बता दें कि, भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं. ऐसे में पदयात्रा का बंद होने के कारण भक्त मायूस हो गए हैं. भक्त प्रेमानंद महाराज हर रोज भक्तों को दर्शन देते हुए सुबह श्री कृष्ण शरणम से श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम जाते हें. लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल तक के लिए स्थिगित कर दिया गया है. 

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काफी समय से बीमार हैं प्रेमानंद महाराज 

प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. उनकी नियमित रूप से डायलिसिस भी चल रही है. जिस कारण उनकी सेहत में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. इससे पहले भी उनकी सेहत खराब होने के चलते कई बदलाव किए गए थे. 

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Tags: mathurapremanand maharajvrindavan
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