जो होना है वो हो चुका है...प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील- निश्चिंत रहिए! अब रहें न रहें, आपके दिमाग में हमेशा...

प्रेमानंद महाराज ने अपने खराब स्वास्थ्य के बीच शरणागत शिष्यों और भक्तों के लिए एक बेहद भावुक संदेश जारी किया है. वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट से रविवार को 1 मिनट 19 सैकेंड की वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों से चिंता न करने को कहा है. अपने संदेश में प्रेमानंद जी महारपाज ने बार-बार दोहराया है कि हम मिलें न मिलें, रहे न रहें, बोलें न बोलें, आएं या न आएं. हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं. वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने भजन, नाम जप और सेवा से लगातार जुड़े रहने की बात कही है. इसके अलावा, भक्तों के साथ पदयात्रा और दर्शन से जुड़ी अपडेट भी शेयर की है.

अंत में सिर्फ एक ही बात

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि यदि आपको प्यार पर विश्वास है. हम चाहते हैं कि सबको श्रीजी की कृपा प्राप्त हो और सब श्रीजी के चरणों में पहुंचे. उन्होंने दोहराया कि अंत में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि हमारा कैसे उत्थान होगा. आपके दिमाग में हम होंगे और आप वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे.

हम रहें न रहें आप हमेशा…

अपने संदेश में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि हम रहें या न रहें. आप जिस सेवा में लगे हैं, वो सेवा करते रहिए, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए. आपका मंगल होगा. गुरुदेव आपके दिमाग में रहेंगे और आपका भरण पोषण ईष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं. यदि कोई व्यक्ति करने लगे तो छोड़ देना, निर्भय और निशोक होकर भजन कीजिए.

एकांतवास जारी रहेगा

प्रेमानंद जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि जब हमें सब सही लगेगा तो हम अपने आप बोल देंगे. नहीं तो हम एक दम शांत- एकांतवास में रहेंगे और वो एकांत आपके लिए ही है. हमारे लिए हम भजन नहीं करते, न ही मौन रखते हैं. हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है, जो कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है इसलिए सुखी रहो और प्रसन्न रहो.

बंद रहेंगे दर्शन और पदयात्रा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 मई की सुबह प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने बताया था कि गुरुदेव की तबियत ठीक नहीं है, इसलिए रात्रि पदयात्रा और एकांतिक दर्शन बंद रहेंगे. प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किड़नी रोग जूझ रहे हैं, जिसके कराण सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस होती है.

प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों की अपील के बाद भक्त काफी निराश हो गए थे. हालांकि 2-3 दिन प्रेमानंद महाराज ने केली कुंज आश्रम से बाहर आकर वाराह घाट के लिए निकले. तब भक्ते प्रेमानंद जी महाराज के साथ उनके गुरु गोविंद शरण महाराज के दर्शन के लिए साथ-साथ चल रहे थे.

वृंदावन तक का सफर नहीं था आसान

अपनी जीवन यात्रा को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी मां और पिता जी की परमिशन लेकर 13 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य जीवन अपना लिया था. सन्यासी होने के बाद प्रेमानंद महाराज शिव की नगरी काशी में भी 15 महीने बिताए.

मथुरा आने से पहले अपने गुरु गौरी शरण महाराज से दीक्षा ली. इसके बाद उन्हें किड़नी की बीमारी का पता चला. जानकारी के लिए बता दें कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किड़नी खराब हैं, जिनकी सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस चलती है.

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