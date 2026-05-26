स्वस्थ होंगे गुरुदेव, तभी घर जाएंगे... प्रेमानंद महाराज की भावुक अपील के बाद उमड़ी भक्तों की भीड़, केली कुंज आश्रम ने कही ये बात!

प्रेमानंद महाराज के खराब स्वास्थ्य के बाद सोमवार को उनकी भावुक वीडियो ने भक्तों की चिंता बढ़ा दी है. अब भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंच रहे हैं. ताज्जुब की बात तो ये है कि केली कुंज आश्रम की ओर से 17 मई को ही सूचना जारी कर दी गई थी कि प्रेमानंद महाराज के डायलिसिस के चलते एकांतिक वार्तालाप और पद यात्रा स्थगित कर दिए गए, लेकिन राजस्थान, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार केली कुंज आश्रम के चक्कर लगा रही है. इस मामले में केली कुंज आश्रम ने भी नई जानकारी दी है.

शरणागत भक्तों से मिल रहे महाराज

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में केली कुंज आश्रम के शिष्यों ने बताया कि प्रेमानंद महाराज की तबियत 10 दिनों से खराब थी, जिसके कारण श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब महाराजजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. फिल्हाल वो सिर्फ चुनिंदा भक्तों से मिल रहे हैं. अभी महाराज एकांत भजन में लीन है, वो अभी दर्शन नहीं दे पाएंगे. यहां आने वाले श्रद्धालु श्री हित राधा कृपा यूट्यूब चैनल पर महाराजजी की वीडियो को सुनें ताकि महाराज जी के भाव को समझ पाएं.

हजारों किमी दूर से उमड़ी भीड़

मीडिया से बातचीत करते हुए श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रेमानंद महाराज अभी दर्शन नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं. हम सभी यहां इंतजार करेंगे. जब महाराजजी स्वस्थ हो जाएंगे तो हम आशीर्वाद लेकर घर जाएंगे. हमें राधा रानी पर पूरी भरोसा है. जबकि कुछ भक्तों का कहना है कि यदि सब गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलेंगे तो गुरुदेव हृदय के अंदर ही मिल जाएंगे. सभी श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.

20 साल पहले पता चला रोग

जानकारी के लिए बता दें कि प्रेमानंद महाराज को पॉलिसिस्टिक किड़नी डिजीज है, जो साल 2006 में पहली बार पेट दर्द होने पर सामने आई थी. इसके बाद कानपुर और दिल्ली में इलाज चला, जिसके बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किड़नी खराब हैं. इससे पहले वो काशी में भक्ति और साधना करते थे, लेकिन दिल्ली में बीमारी का पता चलने पर वृंदावन आ गए और यही राधा नाम जप औप भजन मार्ग में लीन हैं. प्रेमानंद महाराज ने अपनी दोनों किड़नी का नाम कृष्णा और राधा रखा है, जिनका सप्ताह में 2 से 3 बार लगभग 4-5 घंटे डायलिसिस होता है.

कौन हैं शरणागत शिष्य

वृंदावन केली कुंच आश्रम वाले प्रेमानंद महाराज अभी सिर्फ शरणागत शिष्यों से मिल रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि शरणागत शिष्य कौन हैं? तो आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन गुरु और राधा-कृष्ण की भक्ति को समर्पित कर दिया है, स्थाई रूप से वृंदावन या ब्रज क्षेत्र में रहते हुए भजन, सेवा और साधना करते हैं.

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