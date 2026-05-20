प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य का latest update: जानें अब कैसी है तबियत? कब तक शुरू होगी पदयात्रा!

Premanand Maharaj Health: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद से उनकी पदयात्रा और एकांतिक दर्शन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. बता दें कि महाराज जी किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और उनकी डायलिसिस होती है.

हजारों भक्त बिना दर्शन लौट रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब चल रही है.

पदयात्रा और एकांतिक दर्शन स्थगित

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जारी हुई आधिकारिक सूचना के अनुसार, पिछले दो दिनों से संत प्रेमानंद की हर दिन होने वाली पदयात्रा और एकांतिक दर्शन सहित एकांतिक वार्ता बंद थी और अब इसे अनिश्चितकाल के लिए लागू कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी आश्रम की तरफ से भक्तों से अपील की गई है कि अभी प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन ना आएं. सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से प्रेमानंद महाराज की साधना और स्वास्थ्य लाभ में सहयोग देने की भी अपील की गयी.

अचानक लिए गए मौन व्रत और दर्शन बंद करने के फैसले से संत प्रेमानंद के भक्त मायूस और चिंतित हैं. प्रेमानंद के दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंच रहे श्रद्धालु आश्रम के बाहर से ही चौखट पर शीश नवाकर लौट रहे हैं. दुनियाभर में फैले उनके भक्त सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद महाराज के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.

खराब हैं प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी काफी लंबे समय से खराब हैं. उनकी नियमित रूप से डायलिसिस होती है. दोनों किडनी खराब होने के बावजूद प्रेमानंद महाराज अभी तक बेहद कठिन दिनचर्या का पालन करते हुए भक्तों के साथ संवाद कर रहे थे और उन्हें दर्शन दे रहे थे. पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक न होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और वो एकांतवास में हैं.

प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य

प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. खबरों के मुताबिक, संत प्रेमानंद का स्वास्थ्य ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है. उनकी सेहत में पहले से सुधार है. लेकिन डॉक्टरों ने उनको अभी पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है.