धर्म > Premanand Maharaj: सेहत में सुधार के बाद प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर शुरू की यात्रा, भक्तों से किया ये विशेष निवेदन

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना वृंदावन में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में की जा रही है. उनके खराब स्वास्थ्य के कारण, उनका दैनिक पदयात्रा कार्यक्रम रोक दिया गया था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 23, 2025 6:33:51 PM IST

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना वृंदावन में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में की जा रही है. उनके खराब स्वास्थ्य के कारण, उनका दैनिक पदयात्रा कार्यक्रम रोक दिया गया था. पेट दर्द की शिकायत के बाद उनका सीटी स्कैन भी कराया गया था. हालाँकि, गुरुवार को भक्तों को कुछ राहत मिली. आखिरकार, तीन दिन के इंतज़ार के बाद, वृंदावन के हज़ारों भक्तों को खुशखबरी मिली. संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा, जो स्वास्थ्य कारणों से रुकी हुई थी, फिर से शुरू हो गई है.स्वास्थ्य बिगड़ने और डॉक्टरों की सलाह पर सीटी स्कैन कराने के बाद, प्रेमानंद महाराज की यह पहली सार्वजनिक पदयात्रा थी. स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण, वे बाहर जाने से परहेज कर रहे थे और केवल श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम के बाहर खड़े होकर ही भक्तों को दर्शन दे रहे थे. उनके सहयोगियों ने भक्तों से अपील की है कि वे पदयात्रा के दौरान उन पर फूल न फेंकें या सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास जाने की कोशिश न करें.

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के संबंध में भक्तों से अपील

  • गुरुवार को महाराज ने श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम से सुनरख तिराहा तक अपनी पदयात्रा शुरू की. अब यह पदयात्रा नियमित रूप से आयोजित की जाएगी.
  • स्थानीय मीडिया के अनुसार, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे रास्ते “राधा नाम संकीर्तन” की ध्वनि सुनाई दे रही थी. भक्तों ने पुष्प वर्षा की और अपने प्रिय संत का उत्साहपूर्वक स्वागत किया.
  • प्रेमानंद महाराज के साथ आए श्रद्धालु लगातार भक्तों से महाराज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन पर फूल न फेंकने की अपील कर रहे थे.
  • श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे महाराज जी पर फूल न फेंकें; बल्कि अपनी भक्ति दर्शाने के लिए उन्हें रास्ते में बिखेर दें.

प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं

प्रेमानंद महाराज का कीर्तन सुनने और उनसे बातचीत करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और एल्विश यादव समेत कई हस्तियाँ यहाँ दर्शन कर चुकी हैं. दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं. उनकी दैनिक पदयात्रा में हज़ारों भक्त और तीर्थयात्री शामिल होते हैं. इसे देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है.

