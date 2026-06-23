Home > धर्म > नदी में सिक्का डालने से पूरी होती है मनोकामना?  प्रेमानंद महाराज ने बताया आस्था और शास्त्र का सच

नदी में सिक्का डालने से पूरी होती है मनोकामना?  प्रेमानंद महाराज ने बताया आस्था और शास्त्र का सच

Coin In River Tradition: नदियों में सिक्का डालकर मन्नत मांगने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन प्रेमानंद महाराज के अनुसार इसके लिए कोई स्पष्ट शास्त्रीय आदेश नहीं है. उन्होंने कहा कि सिक्के डालने की बजाय आटे की गोलियां बनाकर नदी के जीवों को भोजन देना या जरूरतमंदों की मदद करना अधिक पुण्यदायी और सार्थक है. उनके मुताबिक आस्था के साथ विवेक और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 23, 2026 3:45:33 PM IST

नदी में सिक्के डालने पर प्रेमानंद महाराज की राय
नदी में सिक्के डालने पर प्रेमानंद महाराज की राय


Coin In River Tradition: भारत समेत दुनिया के कई देशों में नदियों, कुओं, तालाबों और झरनों में सिक्का डालकर मन्नत मांगने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी इच्छा पूरी होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है. धार्मिक स्थलों पर आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलधाराओं में सिक्के अर्पित करते दिखाई देते हैं. हालांकि समय-समय पर यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या इस परंपरा का वास्तव में कोई धार्मिक या शास्त्रीय आधार है, या फिर यह केवल लोक विश्वास का हिस्सा है. इसी विषय पर एक भक्त ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से सवाल किया, जिसका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया.

क्या शास्त्रों में है सिक्के डालने की आज्ञा?

धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने पर नदियों में सिक्के डालने की कोई स्पष्ट या अनिवार्य व्यवस्था नहीं मिलती. इसे अधिकतर व्यक्तिगत आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा अभ्यास माना जाता है. यही कारण है कि कई संत और विद्वान श्रद्धा के साथ-साथ विवेकपूर्ण आचरण पर भी जोर देते हैं. प्रेमानंद महाराज ने भी इसी विषय पर अपनी स्पष्ट राय रखी.

प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा?

भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि कोई गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है, तो सिक्के डालने की बजाय एक रुपये का आटा खरीदकर उसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाकर नदी में डाल सकता है. उनके अनुसार इससे नदी में रहने वाले जीव-जंतु जैसे मछलियां और कछुए भोजन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वास्तविक लाभ होगा. उन्होंने कहा कि नदियों में रुपये डालने की कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है और यह केवल लोगों द्वारा बनाई गई एक परंपरा है.

‘सिक्के डालने से नहीं, नदियां होती हैं प्रदूषित’

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आजकल लोग अपनी मनमर्जी को ही धार्मिक परंपरा समझने लगे हैं. उनका मानना है कि नदियों में सिक्के डालने से किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ सिद्ध नहीं होता, बल्कि इससे जल स्रोतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. उन्होंने यह भी बताया कि कई स्थानों पर बच्चे और युवक चुंबक की मदद से नदी में पड़े सिक्कों को निकाल लेते हैं. ऐसे में न तो दान का उद्देश्य पूरा होता है और न ही किसी जरूरतमंद को उसका लाभ मिलता है.

दान करना है तो जरूरतमंदों की मदद करें

प्रेमानंद महाराज ने लोगों को सलाह दी कि यदि वे श्रद्धा के भाव से धन खर्च करना चाहते हैं तो उसे समाज हित में उपयोग करें. उनके अनुसार 100 रुपये नदी में फेंकने की बजाय उसी धन से गायों के लिए चारा खरीदा जा सकता है, किसी गरीब या बीमार व्यक्ति की मदद की जा सकती है या जरूरतमंद को भोजन कराया जा सकता है. ऐसा दान अधिक सार्थक और उपयोगी माना जा सकता है.

आस्था के साथ विवेक भी है जरूरी

उन्होंने कहा कि श्रद्धा का उद्देश्य केवल परंपराओं का पालन करना नहीं, बल्कि ऐसे कार्य करना होना चाहिए जिससे किसी जीव, व्यक्ति या समाज को वास्तविक लाभ पहुंचे. आस्था तभी सार्थक बनती है जब उसके साथ संवेदनशीलता और विवेक भी जुड़ा हो.

परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन की जरूरत

आज के समय में पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है. ऐसे में धार्मिक आस्था को निभाते हुए प्रकृति और जल स्रोतों की स्वच्छता का ध्यान रखना भी आवश्यक है. नदियां केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और पर्यावरण का आधार भी हैं. इसलिए श्रद्धा व्यक्त करने के ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जो प्रकृति और समाज दोनों के लिए लाभकारी हों.

Tags: coin in river traditionpremanand maharaj
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