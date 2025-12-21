Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है.

By: Tavishi Kalra | Published: December 21, 2025 8:12:31 AM IST

premanand ji
premanand ji


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज से जानें इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है.

जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है. भगवान की प्राप्ति होते हैं गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण सभी ऋणों से मुक्त हो जाता, पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए. 

You Might Be Interested In

भगवान की प्राप्ति का कलयुग में सहज सरल उपाय है नाम जप, कलयुग केवल नामधरा. नाम का आधार लेकर केवल निरंतर नाम जप करें. नामजप तभी पवित्र होगा जब हमारा आहार ठीक होगा. हमारे आचरण ठीक होगा. आचरण गलत हो, आहार गलत हो नाम नामजप का लाभ नहीं मिलता. अगर भोजन सही और आचरण पवित्र है  और भगवान की कृपा से वातावरण पवित्र मिल जाए, धाम या तीर्थ मिल जाए तो इससे ज्यादा लाभ मिलता है. यह सबको नहीं मिलता यह भगवान की कृपा से मिलता है. वातावरण भगवान देते हैं.

वृंदावन एक पवित्र धाम है, यहां का वातावरण धार्मिक है. यहां रहना भजन है. आचरण, भोजन और संग तीन का बहुत महत्व है. तो हमारा नाम जप बढ़ता चला जाएगा. निरतंर हर सांस में कई नाम जप तो हमारा चित भगवान की तरफ आकृर्षित होने लगता है. जहां मन भगवान की ओर आकृर्षित होता है तो भजन अपने आप होने लगता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेलेब्स ऑन बोर्ड! वंदे भारत ट्रेन में सफर करते दिखे...

December 22, 2025

विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!

December 22, 2025

ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर...

December 22, 2025

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025
Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: इसी जन्म में माता-पिता और गुरु ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से