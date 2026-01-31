Premanand Ji Maharaj: भूतों पर शासन कैसे किया जा सकता है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

प्रेमानंद जी महाराज से उनके भक्त ने सवाल किया कि उसे भूतों पर शासन करना है, यह कैसे किया जा सकता है, जानें इसका जवाब.

प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि भूतों के राजा को खुद भगवान शंकर हैं. भूतेश्वर भगवान शंकर हैं. भूतों पर शासन करने वाले भगवान शंकर हैं. अगर किसी पर भूत सवार है तो इससे डकरना नहीं चाहिए. हमारे ऊपर पांच भूत सवार हैं. जिसे पंच भूत कहते हैं. 1 भूत से परेशान ना हो, हमारे पास 5 भूत हैं. इन पंच भूतों का भूत उतार लो सब सही हो जाएगा.

भूत कभी पंच भूतों को धारण करने वाला नहीं होता. वो वायु अग्नि और आकाश इन तीन तत्वों का मिश्रिण होकर के ही वायु में भम्रित होता है. वो पंच भूतों को धारण करने वाला नहीं होता , वो कभी कुछ श्रण के लिए कभी अग्नि बना, कभी देवता बना, विभिन्न रूप धारण किए. वो इनके सामने प्रकट होता है जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वह अपना उद्धार चाहता है और ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते. ऐसे आपको सता नहीं सकते. जब आपका कोई कर्म भोग होगा तभी आपको स्पर्श कर सकते हैं.

अपने कल्याण के लिए संतों के पास भूत प्रेत आते हैं या उन जीवों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान के नाम से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है. यहां सुने प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई कथा.

