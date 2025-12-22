Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा.

By: Tavishi Kalra | Published: December 22, 2025 8:03:08 AM IST

Premanand Maharaj 5
Premanand Maharaj 5


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें 

जब पाप नष्ट हो जाएगे. लाभ का स्वरूप आनंद है.  जब तक हमारे पाप बंधे रहते हैं तब तक जीवन में कलेश और जलन रहती है अशांति रहती है. भाव ना होने पर भी नाम अपना प्रभआव दिखाकर रहता है. जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है आप श्रृद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रृद्धा से भूल से तो भी जला देगी. जहर पर मरने की शक्ति ह, भाव से पियो तो मरोगे बिना भाव के पिओ तो भी मरोगे, क्योंकि उसके मारण शक्ति है. ऐसे ही आनंद करने की शक्ति है. भगवान को अधीन करने की शक्ति है, बहुत सी शक्तियां नाम में विराजमान हैं.

You Might Be Interested In

“भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहू॥” 

अर्थात् दसों दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा चाहे भाव से नाम जप करें .चाहे बिना भाव के नाम जप करें. इतना जप करें की पहले उसके पाप नष्ट हो, कुविचार नष्ट हो. तब अच्छे विचार उसके अंदर आ जाएगा. इसके लिए लंबे समय लगेगा.

Tulsi Mala Explainer: तुलसी माला को पहनने के नियम क्या होते हैं? इसका धार्मिक महत्व क्या है?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: बिना किसी भाव के नाम जप का प्रभाव कैसे मिलेगा, जानें प्रेमानंद जी महाराज से