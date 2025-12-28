Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से जीवन में खुशी कैसे प्राप्त होती है.

By: Tavishi Kalra | Published: December 28, 2025 8:02:54 AM IST

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया की खुशी क्या होती है और यह कैसे मिलती है. जानें प्रेमानंद जी के अनमोल विचार.

आप जो कुछ भी चाहते हैं वो किसी और के पास है लेकिन वो भी अपने जीवन में खुश नहीं है अगर उससे मिला जाए तो वो बताएगा. एक दिन प्रेमनांद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया की सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं तो प्रेमानंद जी ने बताया मुर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान, विवेक को सुख कहते हैं. अगर आपके पास विवेक है ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं तो आप महान है.

You Might Be Interested In

जिनके पास वस्तु नहीं है उनको देखकर हम झुकते हैं, तो आप कुछ इशारा समझें, जो दिगांबर है वो नंग है एक वस्त्र नहीं है उनके शरीर पर, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाते हैं और हम झुककर उनको प्रणाम करते हैं, खुश हो जाएंगे, वो कितना खुश होते हैं, खुशी पैसे से नहीं, वैभव से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, परिवार से नहीं, सुंदर भगवान से हुआ जाता है.

“ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा” श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक का एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है, जिसका अर्थ है “ब्रह्म को प्राप्त हुआ, आनंदित आत्मा”  रहते हैं. कोई कितना भी बड़ा धनी हो, आप भगवान से जुड़ कर देंखे तो आप आनंद प्राप्त करेंगे.

सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि सरन न एकऊ बाधा॥

जैसे मछली सुखी हो जाती है जब उसे समुद्र मिल जाता है,ऐसे ही जीवन सुखी हो जाती ह जब उसे भगवान की शरण मिल जाती है. सच्ची खुशी चाहते हैं तो नाम जप करें, नेगेटिव बातें अपने मन से निकाल दें. पॉजीटिव में खुशी है, नेगेटिन विचार हमे जलाते रहते हैं. आप सुंदर शरीर में भी खुश नहीं है, खाना मिलता है उसमें भी खुश नहीं है, भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, आपको जीवन में सब कुछ, हर तरह की खुशी मिल जाएगी.

Tulsi Mala Explainer: तुलसी माला को पहनने के नियम क्या होते हैं? इसका धार्मिक महत्व क्या है?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं कि जीवन में खुशी कैसे मिलती है?