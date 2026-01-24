Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन

Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे हो.

By: Tavishi Kalra | Published: January 24, 2026 8:14:42 AM IST

Premanand Maharaj 5
Premanand Maharaj 5


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी.

प्रेमानंद जी महाराज  ने इस बात का एक छोटा सा जवाब दिया रोना, खूब नाम जप करें, नाम-जप करते करते जब जगह से हार जाएंगे और अपने में सामर्थ नहीं रहेगा तो रोना आएगा, जो सामर्थ हीन होगा उसको रोना आएगा, जब तक अपने में करने का राग है तो खूब करो, जब करते करते हार जाओगे तो रोना आएगा,  कि आज का भी दिन गया भगवान नहीं मिले. क्या करें, कहां जाएं, किसके पैर पड़े, यह सभी सवाल मन में आएंगे. वो चिल्ला-चिल्ला के रोता है आ हरि, और भगवान का नाम लेता है. यहां से भगवत प्राप्ति होती है.

You Might Be Interested In

“कबीरा हंसना छोड़ दे, 
रोवन से कर प्रीत
बिन रोये कित पाइए,
वह प्रेम प्यारा मीत”

भगवान से जल्दी हम मिलना कहां चाहते हैं, हम चैन से सो रहे हैं, बढ़िया भोजन पा रहे हैं. बढ़िया दिनचर्या चल रही है तो यह कोई भगवान से मिलने की चाह है, भगवान से मिलने की चाह में खान-पान सब छूट जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता. जीना मुश्किल हो जाता है कैसे आकाश को हाथ से पकड़ना हो तो यह हमारी सामर्थ नहीं है कैसे पकड़े, तो वह रोता है, बिलखता है, उसी रोने में अनंत जन्मों के सुख, संस्कार नष्ट हो जाते हैं.

भगवान के लिए विराह को जगाना चाहिए, इसके लिए भजन करना बेहद जरूरी है. भगवान की लीला कथा, पढ़ो, सुनों, भगवान से प्रार्थना करें, की रोना आ जाए, तड़पना आ जाएं, विकलता आ जाए, आपके बिना जीना ना जाएं ऐसा विराह दे दो

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ शुभ योग, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

.

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन
Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन
Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन
Premanand Ji Maharaj: बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जानें प्रेमानंद जी महाराज जी से अनोमल वचन