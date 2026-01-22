Premanand Ji Maharaj: अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान में देना चाहिए? जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया हमें अपने कमाई का कितना हिस्सा दान करना चाहिए.

प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि जो व्यक्ति 100 रूपये कमाता है उसके लिए 90 रूपए अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हैं होते हैं और 10 रूपए गौ सेवा, अनाथ सेवा, संत सेवा, असाहय सेवा के लिए खर्चा कर देना चाहिए. यह धर्म से कमाएं हुए पैसों के लिए हैं, पाप कर्म से कमाएं हुए पैसों के लिए नहीं.

धर्म से कमाएं हुए दशांश का हिस्सा इस काम में लगाना चाहिए. धर्म के नाम पर खर्चा कर देना चाहिए. उसका पुण्य भी बनेगा और परलोक भी बनेगा. भगवत कृपा होगी और भजन बनने लगेगा.

लेकिन यह पैसे जरूरी है धर्म का हो अधर्म का पैसा नहीं होना चाहिए. अधर्म से कमाएं हुए पैसों को धर्म के कार्यों पर ना लगाएं. ऐसा करना अच्छा नहीं होता और इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती.

Know Your Rituals: कल्पवास क्या है? माघ माह में ही क्यों किया जाता है कल्पवास, जानें महत्व और नियम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता