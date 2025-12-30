Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का

Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, उससे लड़े या आगे बढ़ें.

By: Tavishi Kalra | Published: December 30, 2025 8:12:26 AM IST

Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, उससे लड़े या आगे बढ़ें.

द्वेष करने वाले से हमें द्वेष की भावना नहीं करनी चाहिए. हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है आनंद होने के लिए , क्योंकि द्वेष करने वाला का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े लेकिन हमारा जरूर बिगड़ता है, हमारा मन जलता है, उसको देखते ही जलता है और क्रोध आने लगता है, जिससे हमारा द्वेष भाव द्दढ़ हो जाता है और मन में गलत बात भी आती है.

You Might Be Interested In

तो हमारी वृत्ति जब दूसरे को दुख देने की बात सोचेगी  तो पहले हम दुखी हो जाएंगे, यह सोच ही हमको दुखी करेगी. हमे चाहिए जहां तक हो सके, अपने से ईर्ष्या या द्वेष करने वाले से प्रेम करें. हमको द्वेष नहीं करना, द्वेष अगर हटाना है तो प्रेम करना है. अगर द्वेष करेंगे तो कर्म बिगड़ेंगे. मन से प्रणाम करें और द्वेष ना रखें. वो जो कर रहे हैं उनको भोगना होगा, आप अच्छा करेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा. मन जलेगा, अगर वो है भी नहीं तब भी एकांत में भी सोच कर आपका मन जलेगा. अगर कोई बुरा करने पर उतारु हो जाए तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था कानूनी कार्यवाही करें. 

Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का
Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का
Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का
Premanand Ji Maharaj: ऑफिस में आपसे कोई द्वेष करें तो क्या करें, क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का