Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?

Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?

By: Tavishi Kalra | Published: January 9, 2026 8:02:28 AM IST

Premanand Maharaj 5
Premanand Maharaj 5


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?

प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि नाम जप करना चाहिए, नाम जप का प्रयास जारी रखना चाहिए. आज नहीं सफल नहीं हो पा रहे तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान हैं हमारी सफलता निश्चित है, विजय हम निश्चित प्राप्त करेंगे. आज पूर्ण प्रयास नहीं हो पा रहा तो हम कल पूर्ण प्रयास कर लेंगे. ऐसा विश्वास में रहें, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है. प्रयास करते रहना है, उदास नहीं होना है, इस मार्ग में ऐसे नहीं चला जाता , सफलता नहीं मिली तो उदास हो गए, निराश हो गए.

You Might Be Interested In

“अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई”

अगर अधिक रगड़ कर दी जाए तो जो शीतल चंदन होता है वो भी आग पैदा कर सकता है, अभ्यास से हम क्या नहीं कर सकते है. आज अभ्यास कम है हमारा लेकिन आगे चलकर हम अच्छे से प्रयास करेंगे और आगे निकलेंगे, निराश, हताश और उदास नहीं होना है.

स्थिति के काबिल कोई नहीं होता है, लेकिन उसके लायक हमें भगवान बनाते हैं, जप नाम जप करते हैं तो भगवान काबिल बनाते हैं. गंदे आचरण छोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए. जो आचरण धर्म विरूद्ध है वो ना करें, अपवित्र आचरण करने से मन निराश हो जाएगा, भगवान की तरफ से हट जाएंगे. जानबूझ कर पाप आचरण करने से परमार्थ में नहीं चल पाएंगे. गलती से कोई बात नहीं भगवान माफ कर देते हैं. गलती सभी से होती है. लेकिन पाप आचरण नहीं होना चाहिए, इसे पाखंड कहते हैं.

Know Your Rituals: कल्पवास क्या है? माघ माह में ही क्यों किया जाता है कल्पवास, जानें महत्व और नियम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?
Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?
Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?
Premanand Ji Maharaj: साधना और पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण न हो, तो क्या करना चाहिए?