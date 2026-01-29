Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: अपनी चिंताओं को चिंतन में कैसे बदलें, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन

Premanand Ji Maharaj: अपनी चिंताओं को चिंतन में कैसे बदलें, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं अपनी चिंताओं को चिंतन में कैसे बदलें.

By: Tavishi Kalra | Published: January 30, 2026 8:54:34 AM IST

Premanand Maharaj 5
Premanand Maharaj 5


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

प्रेमानंद जी महाराज से उनके भक्त ने सवाल किया कि चिंता को चिंतन में कैसे बदलें उस पर जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचार.

प्रेमानंद जी महाराज जी का मानना है कि चिंता तो चिंतन में बदलने के लिए नाम जप करें, जितना नाम जप करेंगे उतनी चिंता नष्ट होती जाएगी और चिंतन बढ़ता जाएगा. उन्होंने बताया की सबसे पहली चिंता का विषय होता है शरीर, दूसरी चिंता का विषय होता है शरीर के भोग और तीसरी चिंता होती है शरीर के संबंधि, चौथी चिंता होती है इन सब का पालन पोषण करने के लिए धन.

यदि आप नाम जप करेंगे तो भगवान इन सभी चिंताओं को मिटा देंगे. ना शरीर की चिंता, ना परलोक, ना परिवार, कोई नहीं छूएगी और जीवन में आनंद ही आनंद होगा. इसीलिए कहते हैं नाम जप करें. जप करके देखें सब चिंताओं का नाश हो जाएगा.

आपने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का आश्रय नहीं लिया इसीलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा. जिसने अनंत ब्रह्मांड के सर्जन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मंड की रचना कर दी उस परमात्मा ता स्मरण आपका कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा. छोटी सी चिंता दूर नहीं कर पाएंगा. भरोसा और भजन होना जरूरी है इसकी कमी है इसीलिए सब चिंतित हैं. भगवान का साथ आपकी सभी चिंताओं को नष्ट करेगा. आप भगवान को भूल चुके हैं इसीलिए कर्म बंधन आपको चिंता में जडाले हुए हैं. भगवान का नाम जप करें आप चिंता मुक्त हो जाएंगे.

Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
