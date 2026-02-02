Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं अगर कोई साधक व्रत मन को नियंत्रण करने के लिए करता है तो यह शरणागति में बाधा तो नहीं है.

By: Tavishi Kalra | Published: February 2, 2026 8:12:46 AM IST

Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त के सवाल पर बताया कि अगर कोई साधक व्रत मन को नियंत्रण करने के लिए करता है तो यह शरणागति में बाधा तो नहीं है,

प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि हम अपने मन को पवित्र करने के लिए संयम में लाते हैं, कि हमको यही नहीं माना, ऐसा नहीं करना, यह प्रारंभिक है, इसका कोई खास महत्व नहीं है. सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके, अल्पाहार किया जाए इससे हमारे मन को काबू होने पर सहयोग मिलता है. इस चक्कर में ना पड़े कि मुझे दूधाहार लेना है,फलहार लेना है, यह त्याह करना है वो त्याग करता है. हमें भवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको यह देखना है. अगर हम अल्पाहार करके भगवान के भजन में मस्त हैं तो अल्पाहार करें, अगर भोजन की याद आती है तो रोटी खा लें. प्रधानता भजन की है, सात्विक भोजन, फल जो हो वो खाएं.

You Might Be Interested In

जीवन भर हम इस बात का ध्यान रखते हैं की हम इसके बिना रह सकते हैं या नहीं, लेकिन हम भगवान के चिंतन के बिना बिलकुल नहीं रह सकते हैं. उपवास करें, लेकिन हम अधिक धन वाली वस्तुओं का सेवन करेंगे, खाएगे, पिएंगे तो फिर भजन या नवीन साधना में उन्नति नहीं होगी. साधन परिपक्व हो जाता है तो फिर भगवान कहीं भी रखें, महलों में रखें या झोपड़ी में रखें यह उनका खेल हैं.

Know Your Tradition: शादी में सोना पहनना क्यों माना जाता है शुभ, जानें क्या कहते हैं शास्त्र

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharbhajanpremanand jiPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026
Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से
Premanand Ji Maharaj: व्रत मन को नियंत्रण करता है, कहीं यह शरणागति में बाधा तो नहीं है, जानें प्रेमानंद जी महाराज से