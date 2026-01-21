Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन

Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से कैसे भजन करना चाहिए तो सोचते हैं कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आता.

By: Tavishi Kalra | Published: January 21, 2026 8:00:30 AM IST

Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि उन लोगों को कैसे भजन करना चाहिए तो सोचते हैं कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आता.

प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि हमें थोड़ा सा दृढ़ होना पड़ेगा और हढ़िला स्वभाव रखना पड़ेगा. इसीलिए माला दी जाती है कि आप नंबर से जप करें, 11 माला , 21 माला तो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आज 11 माला किया 2 दिन बिलकुल नहीं किया, आज 11 माला किया को कल 11 से बढ़कर नहीं किया तो 11 तक हमको पहुंचना ही है.

You Might Be Interested In

कैसी भी स्थिति हो लेकिन हमें भजन को नहीं छोड़ना. काल करें सो आज ,आज करें सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, कल के लिए ना टालें. भजन को आज वर्तमान में करें हो जाएगा, कल कभी नहीं आता. 

हम सोचते हैं आज मौज कर लेते हैं कल संयम से चल लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है.संयम से चलना है तो आज अभी से चलें. होश में चलें, बहुत कम समय रह गया है. कलयुग का प्रभाव ऐसा है कुछ ना कुथ सबके साथ लगी रहती है. भजन को भविष्य के लिए ना टालें, गलत बातों को भविष्य के लिए टालें. लेकिन भजन आज अभी इस क्षण से शुरू करें.

Know Your Rituals: कल्पवास क्या है? माघ माह में ही क्यों किया जाता है कल्पवास, जानें महत्व और नियम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन
Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन
Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन
Premanand Ji Maharaj: मन सोचता है कल ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आया, जानें प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन