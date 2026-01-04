Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? जानें क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज का

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है?

By: Tavishi Kalra | Published: January 4, 2026 8:07:06 AM IST

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? 

प्रेमानंद जी का मानना है कि इस बार में कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक सेकेंड में हो सकता है, भागवत साक्षात्कार का अनुभव कभी भी हो सकता है, कई बार एक पल लगता और कई बार जन्म भी लग जाते हैं, भगवान की कृपा से ही भागवत प्राप्ति होती है. किसी साधना से भगवान को अधिन नहीं किया जा सकता है.

किसी से तपस्या और साधन में इतनी ताकत नहीं की भगवना अभी प्रकट हो. तमन्यता, लालसा , व्याकुलता हो तो भगवान मिल जाते है. जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए की जिया ना जाए भगवान के बिना.

एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं तो गुरु ने कहा चले यमुना में स्नान करके आते हैं, तो यमुना जी में डुबकी लगाई तो गुरू ऊपर चढ़ बैठे एक मिनट में सांस ऊपर नीचे हो गई. शिष्य ने बोला अगर आप ऊपर से हटते नहीं तो प्राण चले जाते , तो गुरु ने कहा अभी तुम्हें सांस लेने में व्याकुलता हुई ऐसी ही व्याकुलता भगवान से मिलने की भी होनी चाहिए, तभी भागवत प्राप्ति हो जाएगी. यह तुम्हारी दौड़ हो कितनी जल्दी भागवान को पाना चाहते हो, भजन करो.

