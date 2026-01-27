Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

प्रेमानंद जी महाराज की बातें ऐसी हैं कि उनकी बातें लोगों के दिलों में बैठ जाती हैं और लोग उनको अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू कर देते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के वचन इतने अनमोल हैं कि उनके वचनों ने एक चोर का दिन पिछला दिया और उसके अंदर भई इंसानियत जगा दी.

चोरी हुई फोन को दिया वापस

एक भक्त प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में आया और उसने भावुक होकर बताता है कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था. उसने जिसका फोल चुराया उसके स्क्रीन की फोटो पर संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लगी हुई थी. चोर ने जब फोन खोला और स्क्रीन पर महाराज की तस्वीर देखी, तो उसका मन बदल गया और उसने फोन उसके मालिक को वापस लौटा दिया.

प्रेमानंद महाराज हंसने लगे

चोर ने जब यह बात खुद प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालप के समय सुनाई तो यह बात सुनते ही दरबार में मौजूद लोग मुस्कुरा उठते हैं और खुद प्रेमानंद महाराज भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आस्था, संस्कार और इंसानियत की जीत बता रहे हैं.

Jaya Ekadashi 2026: क्यों रखा जाता है जया एकादशी का व्रत? इस दिन किन नियमों का पालन करना होता है जरूरी

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता