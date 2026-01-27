Home > धर्म > Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन लोगों को उनके जीवन के प्रेरित करते हैं. नाम जप, भगवान की सेवा, माता-पिता की सेवा करना ही परम सेवा है. जानते हैं एक अलग किस्सा जिसमें प्रेमानंद जी महाराज को भा गया एक चोर.

By: Tavishi Kalra | Published: January 27, 2026 12:57:29 PM IST

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन


Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज, एक हिंदू तपस्वी और गुरु हैं, जो राधावल्लभ संप्रदाय को मानते हैं. प्रेमानंद जी महाराज अपनी भक्ति, सरल जीवन, और मधुर कथाओं के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध हैं. हर रोज लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां वह लोगों के सवालों के जवाब देते हैं.हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं. उनके प्रवचन, जो दिल को छू जाते हैं, ने उन्हें बच्चों और युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है. प्रेमानंद जी महाराज नाम जप करने के लिए के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और साफ मन से अपने काम को करें और सच्चा भाव रखें.

You Might Be Interested In

प्रेमानंद जी महाराज की बातें ऐसी हैं कि उनकी बातें लोगों के दिलों में बैठ जाती हैं और लोग उनको अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू कर देते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के वचन इतने अनमोल हैं कि उनके वचनों ने एक चोर का दिन पिछला दिया और उसके अंदर भई इंसानियत जगा दी.

चोरी हुई फोन को दिया वापस

एक भक्त प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में आया और उसने भावुक होकर बताता है कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था. उसने जिसका फोल चुराया उसके स्क्रीन की फोटो पर संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लगी हुई थी. चोर ने जब फोन खोला और स्क्रीन पर महाराज की तस्वीर देखी, तो उसका मन बदल गया और उसने फोन उसके मालिक को वापस लौटा दिया.

You Might Be Interested In

प्रेमानंद महाराज हंसने लगे

चोर ने जब यह बात खुद प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालप के समय सुनाई तो यह बात सुनते ही दरबार में मौजूद लोग मुस्कुरा उठते हैं और खुद प्रेमानंद महाराज भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आस्था, संस्कार और इंसानियत की जीत बता रहे हैं.

Jaya Ekadashi 2026: क्यों रखा जाता है जया एकादशी का व्रत? इस दिन किन नियमों का पालन करना होता है जरूरी

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: anmol vachananmol vicharPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज का वॉलपेपर देख कर चोर ने वापस किया फोन, फोटो देख बदला मन