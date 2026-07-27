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गंगा बढ़ीं तो होगा लेटे हनुमान का जलाभिषेक! प्रयागराज में शुरू हुआ आस्था और बाढ़ का अद्भुत संगम

Lat Hanuman Temple: प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब गंगा का जल लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंचता है तो मां गंगा स्वयं भगवान हनुमान का जलाभिषेक करती हैं. इस अवसर पर विशेष पूजा और आरती होती है. दूसरी ओर प्रशासन संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत और सुरक्षा के इंतजाम तेज कर चुका है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 12:41:30 PM IST

लेटे हनुमान जी के जलाभिषेक के लिए सज गया मंदिर(PHOTO AI)
लेटे हनुमान जी के जलाभिषेक के लिए सज गया मंदिर(PHOTO AI)


Lat Hanuman Temple: प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. एक ओर प्रशासन संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी ओर श्रद्धालु इस प्राकृतिक घटना को आस्था के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देख रहे हैं. मान्यता है कि जब बढ़ता जल लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंचता है, तब मां गंगा स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक करने आती हैं. इस अनोखी परंपरा का इंतजार हर साल लाखों श्रद्धालु करते हैं.

गंगा का बढ़ता जलस्तर, आस्था का सबसे बड़ा संकेत

संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. प्रशासन जहां बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए यह समय आध्यात्मिक उत्साह का होता है. जैसे-जैसे पानी लेटे हनुमान मंदिर की ओर बढ़ता है, वैसे-वैसे भक्तों की आस्था और उत्सुकता भी बढ़ने लगती है. धार्मिक मान्यता है कि मां गंगा स्वयं अपने पुत्र समान भगवान हनुमान का जलाभिषेक करने मंदिर तक आती हैं. इसे देश में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है.

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क्यों खास है लेटे हनुमान मंदिर की यह परंपरा?

प्रयागराज के संगम तट पर स्थित प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में गिना जाता है. यहां भगवान हनुमान लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं. हर वर्ष जब गंगा का जल मंदिर तक पहुंचता है और भगवान के चरणों का स्पर्श करता है, तो इसे अत्यंत पवित्र और दुर्लभ घटना माना जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मां गंगा द्वारा स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक है. इसी वजह से इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंचते हैं.

गंगा मैया की विशेष पूजा और भव्य आरती

जैसे ही जलस्तर मंदिर तक पहुंचता है, मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन-अर्चन किया जाता है और भव्य आरती उतारी जाती है. इस अवसर पर श्रद्धालु देश-प्रदेश की खुशहाली, समय पर वर्षा, समृद्धि और सभी के कल्याण की कामना करते हैं. मान्यता है कि इस समय की गई प्रार्थना विशेष फलदायी होती है.

बढ़ता जलस्तर, प्रशासन के लिए चुनौती

जहां श्रद्धालु इस घटना को उत्सव की तरह देखते हैं, वहीं जिला प्रशासन के लिए बढ़ता जलस्तर एक बड़ी चुनौती बन गया है. गंगा और यमुना के बढ़ते पानी के कारण कुंभ और माघ मेला क्षेत्र के कई मैदानी हिस्सों में पानी भरने लगा है. संगम तट पर तीर्थ पुरोहितों के तख्त और दुकानों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. पक्का किला घाट की कई सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं. सुरक्षा के मद्देनजर जल पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर दी गई है.

निचले इलाकों पर मंडरा रहा खतरा

प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत चौकियां स्थापित कर दी हैं. यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो दारागंज, सलोरी और बघाड़ा जैसे निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर सकता है. स्थानीय निवासी प्रवीण श्रीवास्तव के अनुसार, लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन ने भी लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम

प्रयागराज में हर वर्ष गंगा का बढ़ता जलस्तर केवल बाढ़ का संकेत नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सनातन आस्था का जीवंत उत्सव बन जाता है. लेटे हनुमान मंदिर में मां गंगा के जलाभिषेक की यह परंपरा धार्मिक विश्वास और प्रकृति के अद्भुत मेल का अनोखा उदाहरण मानी जाती है.

Tags: lat hanuman temple
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