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Prateek Yadav funeral: प्रतीक यादव को ससुर ने क्यों दी मुखाग्नि? प्रेमानंद जी की कही बात फिर हुई वायरल! आखिर शास्त्रों में क्या है नियम?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 4:26:50 PM IST

प्रतीक यादव को ससुर ने क्यों दी मुखाग्नि?
प्रतीक यादव को ससुर ने क्यों दी मुखाग्नि?


Prateek Yadav mukhagni: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के बाद एक धार्मिक और सामाजिक सवाल चर्चा में आ गया है. बैकुंठधाम श्मशान घाट पर प्रतीक यादव की चिता को उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट ने मुखाग्नि दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या कोई ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है? क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं? और जब मृतक की बेटियां हों, तब दाह संस्कार का अधिकार किसे मिलता है?

इन सवालों को लेकर धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों पर चर्चा तेज हो गई. इसी विषय पर शास्त्रों के जानकारों ने  विस्तार से जानकारी दी है.आइए जानते हैं

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 गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है?

 हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और दाह कर्म से जुड़े नियमों का विस्तार से जानकारी  गरुड़ पुराण में मिलती है. गरुड़ पुराण के 14वें और 15वें अध्याय में मुखाग्नि देने के अधिकार और विधि का वर्णन किया गया है.शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है. अगर मृतक का बेटा मौजूद है तो वही चिता को अग्नि देता है. अगर पुत्र न हो या बहुत छोटा हो, तो पिता या भाई यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं.

क्या ससुर को भी होता है यह अधिकार?

शास्त्रों के अनुसार अगर मृतक का पुत्र, पिता, भाई या अन्य निकट रक्त संबंधी मौजूद न हों, तो ऐसी स्थिति में अन्य परिजन भी दाह संस्कार कर सकते हैं. हिंदू परंपरा में ससुर को पिता समान माना गया है. ऐसे में अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि कोई निकट रक्त संबंधी उपलब्ध न हो, तो ससुर भी अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है.उन्होंने यह भी कहा कि   अगर मृतक का कोई पुत्र, पौत्र, भतीजा या अन्य पुरुष रक्त संबंधी मौजूद न हो, तो ससुर द्वारा दाह संस्कार करना शास्त्रों के अनुसार गलत नहीं माना जाता.

 प्रेमानंद महाराज ने भी कही थी यह बात

 प्रेमानंद महाराज ने भी अपने प्रवचनों में कई बार कह चुके हैं कि जिन परिवारों में पुत्र नहीं होता, वहां पुत्री भी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है.उनके अनुसार शास्त्रों में ‘संतान’ शब्द का महत्व है, केवल ‘पुत्र’ का नहीं. इसलिए बेटी भी अपने माता-पिता का पालन-पोषण, श्राद्ध और अंतिम संस्कार कर सकती है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: mukhagni rules in Hinduismprateek yadav funeralPrateek Yadav mukhagni
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