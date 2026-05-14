Home > धर्म > प्रतीक यादव के शव को ससुर ने दी मुखाग्नि, क्या दामाद की चिता को आग देना सही है? क्या कहता है शास्त्र

प्रतीक यादव के शव को ससुर ने दी मुखाग्नि, क्या दामाद की चिता को आग देना सही है? क्या कहता है शास्त्र

Prateek Yadav funeral: प्रतीक यादव की मृत्यु के पश्चात गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई. प्रतीक की चिता को उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट यानी ससुर ने मुखाग्नि दी. ससुर द्वारा दामाद को मुखाग्नि को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगीं. ऐसे में सवाल है कि, क्या ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है? अगर पुत्र नहीं तो कौन-कौन दे सकता मुखाग्नि? गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं कि इस मामले पर क्या कहता है शास्त्र?

By: Lalit Kumar | Published: May 14, 2026 7:41:07 PM IST

क्या ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है?
क्या ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है?


Prateek Yadav funeral: सपा नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मृत्यु के पश्चात गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई. बैकुंठधाम भैंसाकुंड श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. प्रतीक की चिता को उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट यानी ससुर ने मुखाग्नि दी. बता दें कि, वहीं, प्रतीक यादव की दो बेटियां भी हैं. ससुर द्वारा दामाद को मुखाग्नि को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगीं. इससे पहले कई लोगों का मानना था कि, बड़े भाई अखिलेश यादव उनकी चिता को आग देंगे. लेकिन, ऐसा न होने से लोगों के मन में कई सवाल उठ गए. ऐसे में सवाल है कि, क्या ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकता है? अगर पुत्र नहीं तो कौन-कौन दे सकता मुखाग्नि? गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं कि इस मामले पर क्या कहता है शास्त्र?

कौन किसको दे सकता है मुखाग्नि?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, गरुण पुराण के 14वें और 15वें अध्याय में अंतिम संस्कार और मुखाग्नि के अधिकार व विधि के बारे में बताया गया है. शास्त्र सम्मति के अनुसार, मुखाग्नि का दायित्व संतान का होता है. इसमे सबसे पहला पुत्र का, अगर किसी का पुत्र नहीं है तो बेटी उनकी चिता को आग दे सकती है. अगर पुत्र या पुत्री नहीं है या ज्यादा छोटे हैं तो पिता और भाई मुखाग्नि दे सकते हैं. अगर किसी का पुत्र, भाई और पिता मौजूद नहीं है तो अन्य रक्त संबंधी भी मुखाग्नि दे सकते हैं. यही नहीं, अगर ये भी नहीं हैं तो कोई करीबी मित्र भी दे सकता है.

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दामाद को मुखाग्नि देना कितना सही?

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, प्रतीक यादव को ससुर द्वारा दी गई मुखाग्नि धर्म और परंपरा के अनुसार तो ठीक नहीं है. हालांकि, कई जगह समाज की सहमति से ससुर अपने दामाद की चिता को आग दे सकता है. लेकिन, ऐसा तभी संभव है जब मृतक का कोई रक्तसंबंधी भतीजा, पौत्र भी मौजूद न हो. ऐसी स्थिति में बेहतर है कि, किसी ब्राह्मण से मुखाग्नि दिलवा दी जाए. 

…फिर प्रतीक के ससुर ने क्यों दी मुखाग्नि?

गरुण पुराण कहता है कि, अगर कोई रक्त संबंधी नहीं है तो ससुर भी दामाद को भी मुखाग्नि दे सकता है. दरअसल, ससुर को पिता का ही दर्जा प्राप्त है. ऐसे में अगर पिता दाग दे सकता है तो ससुर भी दे सकता है. लिहाजा अरविंद बिष्ट ने दाह कर्म किया है तो यह भी सही है. हालांकि, यह बहुत हद तक ठीक नहीं है. 

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