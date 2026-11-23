प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है. यह हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है. सप्ताह के जिस दिन प्रदोष पड़ता है, उसी के अनुसार इसका नाम रखा जाता है. सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष और शनिवार को शनि प्रदोष कहा जाता है. इनमें सोम प्रदोष और शनि प्रदोष का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखते हैं और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं. जानिए आखिर शाम को क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत.

प्रदोष व्रत क्या है?

प्रदोष का अर्थ सूर्यास्त के आसपास का समय होता है. इसे गोधूलि बेला भी कहा जाता है. प्रदोष व्रत हर महीने दो बार रखा जाता है. यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी चंद्र महीने के 13वें दिन पड़ता है.

इस व्रत में शाम के समय पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है. सूर्यास्त से करीब 90 मिनट पहले और 90 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस समय भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. कई भक्त इस दिन सुबह से व्रत रखते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं.

क्या है व्रत की पौराणिक कथा?

प्रदोष व्रत की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी एक पौराणिक कथा से मानी जाती है. मान्यता के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम का जहरीला विष निकला. इस विष का असर इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि पर संकट आ गया. तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे. संसार को बचाने के लिए शिवजी ने उस विष को पी लिया. माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखकर विष को शरीर में फैलने से रोक दिया. इससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला.

शाम को ही क्यों रखते हैं व्रत?

धार्मिक मान्यता है कि यह घटना त्रयोदशी की शाम हुई थी. इसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की पूजा की. तभी से प्रदोष काल में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दौरान भगवान शिव के साथ उनके वाहन नंदी की पूजा भी की जाती है.

प्रदोष व्रत के कितने प्रकार है?

प्रदोष व्रत की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया था. माता पार्वती ने विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए. कहा जाता है कि यह घटना त्रयोदशी की शाम हुई थी. तभी से प्रदोष काल में भगवान शिव और नंदी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

कैसे करें व्रत?

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की सफाई करें. इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें.

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