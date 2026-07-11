Pradosh Vrat July 2026: कल रखा जाएगा रवि प्रदोष व्रत, जानें पूजा का शुभ समय, विधि और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय

Pradosh Vrat July 2026: सावन से पहले पड़ने वाला जुलाई महीने का पहला प्रदोष व्रत 12 जुलाई 2026, रविवार को रखा जाएगा. रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे ‘रवि प्रदोष व्रत’ कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 11 जुलाई को रात 2:05 बजे होगी और 12 जुलाई को रात 10:31 बजे इसका समापन होगा. प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण 12 जुलाई, रविवार को ही रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

सूर्यदेव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें.

प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग का पूजन करें.

भगवान शिव का जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें.

बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन, शहद, फूल और माला अर्पित करें.

घी का दीपक जलाकर प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें.

‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें और शिव आरती के साथ पूजा संपन्न करें.

पूजा के बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें.

रवि प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और श्रद्धा से की गई पूजा का विशेष फल प्रदान करते हैं.शिव पुराण में भी रवि प्रदोष व्रत करने के न कुछ फायदों के बारे में बताया गया है.