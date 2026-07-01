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Pradosh Vrat July 2026: जुलाई में कब है पहला रवि प्रदोष व्रत? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, तिथि और धार्मिक महत्व

Pradosh Vrat July 2026: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानते हैं कि जुलाई 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 1, 2026 6:23:51 PM IST

जुलाई में कब है पहला रवि प्रदोष व्रत?
जुलाई में कब है पहला रवि प्रदोष व्रत?


Pradosh Vrat July 2026: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानते हैं कि जुलाई 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है.
 
वैदिक पंचांग के अनुसार, जुलाई 2026 का पहला प्रदोष व्रत 12 जुलाई, रविवार को रखा जाएगा. यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ेगा. चूंकि यह रविवार को है, इसलिए इसे ‘रवि प्रदोष व्रत’ कहा जाएगा.
  • त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 12 जुलाई, सुबह 2:04 बजे
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त: 12 जुलाई, रात 10:29 बजे

प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय

इस दिन भगवान शिव की पूजा शाम 7:22 बजे से रात 9:24 बजे के बीच करना सबसे शुभ माना गया है. इसी समय शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, दीप जलाना और शिव मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

जुलाई का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ेगा?

जुलाई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 26 जुलाई 2026, रविवार को रखा जाएगा. यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ेगा और इसे भी रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा.
  • त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 26 जुलाई, दोपहर 1:57 बजे
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त: 27 जुलाई, शाम 4:14 बजे
  • प्रदोष काल: शाम 7:16 बजे से रात 9:21 बजे तक

क्या है प्रदोष व्रत का महत्व?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत रखने और प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं. शिव कृपा से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति और दांपत्य जीवन में खुशहाली आने की भी मान्यता है.

प्रदोष व्रत पर कैसे करें पूजा?

  •  सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें.
  •  प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध या गंगाजल से अभिषेक करें.
  •  बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और फल अर्पित करें.
  •  घी का दीपक जलाकर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.
  •  अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

      Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: lord shivapradosh vrat 2026Pradosh Vrat JulyRavi Pradosh Vrat
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