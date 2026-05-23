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प्रदोष व्रत का दिन बदलते ही बदल जाता है इसका असर! जानें कौन सा व्रत दूर करता है कौन-सा संकट

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित बेहद शुभ व्रत माना जाता है. सप्ताह के अलग-अलग दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का फल भी अलग होता है. कोई व्रत धन लाभ देता है तो कोई संतान सुख, मानसिक शांति और करियर में सफलता दिलाने वाला माना गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 23, 2026 3:23:27 PM IST

हर प्रदोष व्रत का हेता है अलग मतलब
हर प्रदोष व्रत का हेता है अलग मतलब


Pradosh Vrat Benefits: सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है. यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के दुख, बाधाएं और परेशानियां दूर होने लगती हैं.
 
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत का फल सप्ताह के दिनों के अनुसार बदल जाता है. यानी सोमवार का प्रदोष अलग फल देता है, तो शनिवार और शुक्रवार का प्रदोष अलग लाभ पहुंचाता है. आइए जानते हैं किस दिन रखा गया प्रदोष व्रत किस समस्या को दूर करता है.

सोम प्रदोष व्रत

सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है. यह व्रत मानसिक शांति, अच्छी सेहत और मनोकामना पूर्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए. मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

भौम प्रदोष व्रत

मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है. यह व्रत खासतौर पर कर्ज से छुटकारा पाने और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इससे मंगल दोष भी शांत होता है और साहस में वृद्धि होती है.

बुध प्रदोष व्रत

बुधवार को रखा गया प्रदोष व्रत बुद्धि, ज्ञान और करियर में सफलता दिलाने वाला माना जाता है. अगर किसी के काम बार-बार रुक रहे हों या नौकरी-व्यापार में दिक्कतें आ रही हों, तो बुध प्रदोष का व्रत लाभकारी माना जाता है.

गुरु प्रदोष व्रत

गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शत्रुओं से रक्षा करने वाला माना गया है. साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने और घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत बेहद शुभ माना जाता है.

 शुक्र प्रदोष व्रत

शुक्रवार का प्रदोष व्रत जीवन में सुख, सौभाग्य और धन-धान्य बढ़ाने वाला माना गया है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आकर्षण बढ़ता है और वैभव की प्राप्ति होती है.

 शनि प्रदोष व्रत

शनिवार को आने वाला प्रदोष व्रत सबसे खास माना जाता है. यह व्रत संतान सुख, नौकरी में तरक्की और शनि दोष से राहत पाने के लिए किया जाता है. जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना गया है.

 रवि प्रदोष व्रत

रविवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत लंबी उम्र, अच्छी सेहत और समाज में मान-सम्मान दिलाने वाला माना जाता है. यह व्रत आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए भी शुभ माना गया है.

 कब करना चाहिए प्रदोष व्रत की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब पूजा प्रदोष काल में की जाए. प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय होता है. इस दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक, मंत्र जाप और आरती करना बेहद शुभ माना गया है.मान्यता है कि इस समय भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन के संकट दूर होने लगते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


Tags: Pradosh Vratpradosh vrat benefitsShiv Pujasom pradosh vrat
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