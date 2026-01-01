Home > धर्म > Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग

Pradosh vrat 2026: साल 2026 का पहला व्रत प्रदोष व्रत है जो 1 जनवरी, गुरुवार के दिन पड़ा है. इस दिन भगवान शिव के लिए पूजा की जाएगी. जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और पंचांग.

By: Tavishi Kalra | Published: January 1, 2026 7:37:05 AM IST

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग


Pradosh Vrat 2026: नए साल का पहला व्रत प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2026) है. आज का दिन अति शुभ है आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो रही है और आज संयोग से  भगवान शिव के लिए रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है. हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत है. इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

You Might Be Interested In

गुरु प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त और तिथि

इस दिन त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी, 2026 गुरुवार को रात 1 बजकर 47 मिनट पर होगी.
वहीं त्रयोदशी तिथि का अंत 1 जनवरी, 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट पर होगी.
गुरुवार का दिन पड़ने से इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा.
इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7.35 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 19 मिनट रहेगा. जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 44 मिनट रहेगी.

गुरु प्रदोष व्रत का महत्व

गुरु प्रदोष व्रत को आध्यात्मिक उन्नति और धर्मज्ञान की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण माना गया है. भगवान शिव को तो यह दिन प्रिय है ही इस दिन देवगुरु बृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण इस दिन व्रत करने से ज्ञान, शिक्षा, धन, धर्म, तथा सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

You Might Be Interested In

इस दिन का पंचांग

सूर्योदय    07:14
सूर्यास्त    17:35
चन्द्रोदय    15:14
चन्द्रास्त    30:07
तिथि    त्रयोदशी – 22:22 तक, चतुर्दशी
नक्षत्र    रोहिणी – 22:48 तक
योग    शुभ – 17:12 तक
वार    गुरुवार
पक्ष    शुक्ल पक्ष

प्रदोष व्रत पूजा विधि (Pradosh Vrat Puja Vidhi)

इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें.
स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें.
संध्याकाल में शुभ मुहूर्त में पूजा करें.
शिव जी और मां पार्वती की पूजा करें, कथा करें.
शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें.
चंदन का तिलक लगाएं.
फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं.

Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: 1 january 2026lord shivapradosh vrat 2026shiv jishubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग