Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत आज, शिव भक्ति से करें नए साल की शुरुआत जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और पंचांग

Pradosh Vrat 2026: नए साल का पहला व्रत प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2026) है. आज का दिन अति शुभ है आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो रही है और आज संयोग से भगवान शिव के लिए रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है. हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत है. इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

गुरु प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त और तिथि

इस दिन त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी, 2026 गुरुवार को रात 1 बजकर 47 मिनट पर होगी.

वहीं त्रयोदशी तिथि का अंत 1 जनवरी, 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट पर होगी.

गुरुवार का दिन पड़ने से इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा.

इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7.35 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 19 मिनट रहेगा. जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 44 मिनट रहेगी.

गुरु प्रदोष व्रत का महत्व

गुरु प्रदोष व्रत को आध्यात्मिक उन्नति और धर्मज्ञान की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण माना गया है. भगवान शिव को तो यह दिन प्रिय है ही इस दिन देवगुरु बृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण इस दिन व्रत करने से ज्ञान, शिक्षा, धन, धर्म, तथा सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

इस दिन का पंचांग

सूर्योदय 07:14

सूर्यास्त 17:35

चन्द्रोदय 15:14

चन्द्रास्त 30:07

तिथि त्रयोदशी – 22:22 तक, चतुर्दशी

नक्षत्र रोहिणी – 22:48 तक

योग शुभ – 17:12 तक

वार गुरुवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

प्रदोष व्रत पूजा विधि (Pradosh Vrat Puja Vidhi)

इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें.

स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें.

संध्याकाल में शुभ मुहूर्त में पूजा करें.

शिव जी और मां पार्वती की पूजा करें, कथा करें.

शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें.

चंदन का तिलक लगाएं.

फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं.

