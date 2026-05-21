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Pradosh Vrat 2026: 27 नहीं 28 मई! जानिए कब रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है. हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है. आइए जानते हैं कि मई महीने में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा.य

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 21, 2026 5:53:25 PM IST

जानिए कब रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत
जानिए कब रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत


Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है. हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
 
अब मई 2026 के प्रदोष व्रत को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह व्रत 27 मई को रखा जाएगा या 28 मई को? आइए आसान भाषा में जानते हैं सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शिवलिंग पर क्या अर्पित करना शुभ रहेगा.

कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई 2026 को सुबह 07 बजकर 56 मिनट पर शुरू होगी और 29 मई 2026 को सुबह 09 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी.ऐसे में उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 मई 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. गुरुवार के दिन पड़ने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

 शिव पूजा का शुभ समय:
 
 शाम 07:04 बजे से रात 09:09 बजे तक
 
मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य फल मिलता है.

 प्रदोष व्रत का महत्व

 
प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है.
 
कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से:
 
  • जीवन की बाधाएं दूर होती हैं
  •  वैवाहिक जीवन सुखमय होता है
  •  आर्थिक परेशानियां कम होती हैं
  •  मानसिक तनाव से राहत मिलती है
  •  घर में सुख-शांति बनी रहती है

प्रदोष व्रत पूजा सामग्री लिस्ट

प्रदोष व्रत की पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है:
 
  •  गंगाजल
  •  शुद्ध जल
  •  दूध
  • दही
  •  शहद
  •  घी
  •  शक्कर
  •  चंदन
  •  अक्षत
  •  बेलपत्र
  •  धतूरा
  •  भांग
  •  शमी के पत्ते
  •  सफेद फूल
  •  कपूर
  •  धूप-दीप
  •  फल और मिठाई

 ऐसे करें प्रदोष व्रत की पूजा

 सुबह करें ये काम
 
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें.
 
दिनभर रखें सात्विकता
 
पूरे दिन सात्विक रहें. संभव हो तो निराहार व्रत रखें, नहीं तो फलाहार कर सकते हैं.
 
शाम को करें शिव पूजा
 
प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें.
 
सबसे पहले शिवलिंग पर:
 
  •  जल
  •  पंचामृत
  •  और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें.
 
इसके बाद बेलपत्र, चंदन, भस्म, धतूरा और फूल अर्पित करें.फिर शिव मंत्र, शिव चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें. पूजा के अंत में कपूर और घी का दीपक जलाकर आरती करें.

शिवलिंग पर क्या चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है?

बेलपत्र
 
भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय माना जाता है. मान्यता है कि इसे अर्पित करने से वैवाहिक और पारिवारिक परेशानियां दूर होती हैं.
 जल
शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत रहता है और घर में सुख-शांति आती है.
दूध और दही
दूध और दही से अभिषेक करने से मानसिक तनाव कम होता है और चंद्र दोष शांत होता है.
 भांग
भोलेनाथ को भांग अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होने की मान्यता है.
अनाज
प्रदोष व्रत पर अनाज अर्पित करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती.

 गुरु प्रदोष व्रत पर करें ये खास मंत्र जाप

मंत्र:
 
ॐ नमः शिवाय
 
मान्यता है कि प्रदोष काल में इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: guru pradosh vratPradosh Vrat DatePradosh Vrat May 2026shivling puja
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