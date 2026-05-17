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Sunderkand Chaupai: रोज सुबह पढ़ें हनुमान जी की ये चौपाइयां, मन से खत्म होगा नकारात्मकता और डर

Sunderkand Chaupai: रामचरितमानस का सुंदरकांड केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं माना जाता, बल्कि इसे आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत कहा गया है. मान्यता है कि सुंदरकांड की चौपाइयों का नियमित पाठ व्यक्ति के मन से डर, नकारात्मक सोच और कमजोरी को दूर करने में मदद करता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 17, 2026 6:15:31 PM IST

रोज सुबह पढ़ें हनुमान जी की ये चौपाइयां
रोज सुबह पढ़ें हनुमान जी की ये चौपाइयां


Sunderkand Chaupai: रामचरितमानस का सुंदरकांड केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं माना जाता, बल्कि इसे आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत कहा गया है. मान्यता है कि सुंदरकांड की चौपाइयों का नियमित पाठ व्यक्ति के मन से डर, नकारात्मक सोच और कमजोरी को दूर करने में मदद करता है.कहा जाता है कि सुंदरकांड की कुछ विशेष चौपाइयों का सुबह स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और आत्मबल पैदा होता है. आइए जानते हैं वे 10 दिव्य चौपाइयां जो आत्मविश्वास बढ़ाने और मन को मजबूत करने वाली मानी जाती हैं.

रामायण के उस प्रसंग में जब भगवान श्रीराम की सेना माता सीता की खोज करते हुए समुद्र किनारे पहुंची थी, तब सबसे बड़ी चुनौती थी विशाल समुद्र को पार करना. उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया. इसके बाद हनुमान जी ने जिस आत्मविश्वास और संकल्प के साथ समुद्र पार करने का निर्णय लिया, वह आज भी लोगों को प्रेरणा देता है.

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जामवंत के बचन सुहाए. सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥

अर्थ:
जामवंत जी के प्रेरणादायक शब्द सुनकर हनुमान जी के मन में उत्साह और आत्मविश्वास जाग उठा. यह चौपाई सिखाती है कि सही मार्गदर्शन व्यक्ति की छिपी शक्ति को जगाने का काम करता है.

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई. सहि दुख कंद मूल फल खाई॥

अर्थ:
हनुमान जी अपने साथियों से कहते हैं कि जब तक मैं लौटकर न आ जाऊं, तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें. यह चौपाई धैर्य और विश्वास बनाए रखने की सीख देती है.

जब लगि आवौं सीतहि देखी. होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी॥

अर्थ:
हनुमान जी को पूरा विश्वास था कि वे माता सीता को खोज लेंगे और श्रीराम का कार्य पूरा होगा. यह चौपाई आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास का प्रतीक मानी जाती है.

यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा. चलेऊ हरषि हियँ धरि रघुनाथा॥

अर्थ:
हनुमान जी सभी को प्रणाम कर श्रीराम का स्मरण करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं. यह चौपाई बताती है कि श्रद्धा और सकारात्मक सोच से मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं.

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर. कौतुक कूदि चढ़ाउ ता ऊपर॥”

अर्थ:
समुद्र किनारे स्थित पर्वत पर हनुमान जी पूरे उत्साह के साथ चढ़ते हैं. यह चौपाई जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.

बार बार रघुबीर सँभारी. तरकेउ पवनतनय बल भारी॥

अर्थ:
हनुमान जी बार-बार श्रीराम का स्मरण कर शक्तिशाली छलांग लगाते हैं. यह चौपाई विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने वाली मानी जाती है.

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता. चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥

अर्थ:
हनुमान जी जिस पर्वत पर कदम रखते, वह उनके बल से नीचे धंस जाता. यह चौपाई आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की महत्ता को दर्शाती है.

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना. एहि भाँति चलेऊ हनुमाना॥”

अर्थ:
जिस प्रकार श्रीराम का बाण कभी लक्ष्य नहीं चूकता, उसी तरह हनुमान जी भी अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते रहे. यह चौपाई लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की प्रेरणा देती है.

जलनिधि रघुपति दूत बिचारी. तैं मैनाक होहि श्रम हारी॥

अर्थ:
समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा कि वह हनुमान जी को विश्राम करने में सहायता करे. यह चौपाई बताती है कि जब संकल्प मजबूत हो तो प्रकृति भी मदद करने लगती है.

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम॥

अर्थ:
हनुमान जी कहते हैं कि श्रीराम का कार्य पूरा किए बिना उन्हें विश्राम नहीं चाहिए. यह चौपाई कर्म, समर्पण और लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का संदेश देती है.

 क्यों खास मानी जाती हैं ये चौपाइयां?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड की इन चौपाइयों का नियमित पाठ करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. कहा जाता है कि इससे डर, आत्मविश्वास की कमी और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है.सुबह इन चौपाइयों को सुनना या पढ़ना व्यक्ति को दिनभर ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करा सकता है.

 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hanuman Ji QuotesRamcharitmanasself confidence mantraSunderkand Chaupai
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