क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!
Home > धर्म > क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!

क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!

Prime Minister Narendra Modi Birthday: आज 17 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जन्मदिन मना रहा है और लोग भी उन्हें इस खास दिन की खूब बधाइयां दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी देश के सफल और शक्तिशाली राज नेता है और उनके जिवन में राज योग लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मूलांक 8 है और  अंकशास्त्र के अनुसार 8 अंक वाले लोग बेहद भाग्यावान होते है और जिवन में राज करते हैं.

By: chhaya sharma | Last Updated: September 17, 2025 4:35:02 PM IST

PM Narendra Modi Mulank 8
PM Narendra Modi Mulank 8

PM Narendra Modi Mulank: आज 17 सितंबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन जन्मदिन है और उनके चाहने वाले उन्हें खूब बधाइयां दे रहे है. नरेंद्र मोदी देश भारत  के सफल और शक्तिशाली राज नेता में से एक है और उनके जिवन में राज योग भी लिखा, ऐसा इसलिए अंकशास्त्र के अनुसार 17 अंक का मूलांक 8 (1+7=8) होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक 8 (Mulank 8) ही है. 

मूलांक 8 वाले लोगों पर होती है शनि देव की कृपा

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का मूलांक 8 होता है उन पर शनि देव की विशेष कृपा होती है क्योंकि 8 नंबर शनि देव से जुड़ा होता है. ऐसे में 8 मूलांक वाले लोग राजनीति में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं और इनमें शनि देव के गुण भी पाए जाते हैं, जैसे  8 मूलांक वाले लोग कर्म, मेहनत, न्याय, निष्पक्षता को पसंद करते हैं और हर तरह के दिखावे से दूर रहते हैं. कहा जाता है कि 8 मूलांक (Mulank 8) वाले लोग पर शनि देव की अपार कृपा होती है, जिससे वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते है और जिवन में खूब सफलता प्राप्स करते है फिर चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूलांक है 8 नंबर

मूलांक 8 से जुड़े सभी गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जिवन में साफ नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से यहां तक का सफल सफर तय किया है. मूलांक 8 वाले लोगों की एक और क्वालिटी होती है कि अगर वो भाग्य के भरोसे न बैठे और कर्म पर ध्यान दें, तो एक बड़े राजने बनते है और उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होता है. साथ ही 8 मूलांक (Mulank 8) वाले लोगों भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बना कर रखते हैं. ये सभी गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है 8 नंबर बेहद खास

बता दें ति पीएम मोदी Prime Minister Narendra Modi) के लिए 8 अंक (Mulank 8) बेहद खास है क्योंकि पहली बार प्रधामंत्री पद की शपथ डेट, नोटबंदी की तारीख, चौथी बार गुजरात सीएम पद की शपथ की तारीख के अलावा कोई अहम फैसले के लिए भी पीएम मोदी 8 अंक को ही चुनना पसंद करते हैं.

Tags: 8 mulank8 mulank qualitiesNarendra modi birthdaypm modi birthdayPM Narendra modipm narendra modi mulankprime minister narendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!
क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!
क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!
क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!