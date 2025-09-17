क्या है PM Narendra Modi का मूलांक? इस वजह से हैं शक्तिशाली और करते हैं दुनिया पर राज!

PM Narendra Modi Mulank: आज 17 सितंबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन जन्मदिन है और उनके चाहने वाले उन्हें खूब बधाइयां दे रहे है. नरेंद्र मोदी देश भारत के सफल और शक्तिशाली राज नेता में से एक है और उनके जिवन में राज योग भी लिखा, ऐसा इसलिए अंकशास्त्र के अनुसार 17 अंक का मूलांक 8 (1+7=8) होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक 8 (Mulank 8) ही है.

मूलांक 8 वाले लोगों पर होती है शनि देव की कृपा

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का मूलांक 8 होता है उन पर शनि देव की विशेष कृपा होती है क्योंकि 8 नंबर शनि देव से जुड़ा होता है. ऐसे में 8 मूलांक वाले लोग राजनीति में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं और इनमें शनि देव के गुण भी पाए जाते हैं, जैसे 8 मूलांक वाले लोग कर्म, मेहनत, न्याय, निष्पक्षता को पसंद करते हैं और हर तरह के दिखावे से दूर रहते हैं. कहा जाता है कि 8 मूलांक (Mulank 8) वाले लोग पर शनि देव की अपार कृपा होती है, जिससे वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते है और जिवन में खूब सफलता प्राप्स करते है फिर चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूलांक है 8 नंबर

मूलांक 8 से जुड़े सभी गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जिवन में साफ नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से यहां तक का सफल सफर तय किया है. मूलांक 8 वाले लोगों की एक और क्वालिटी होती है कि अगर वो भाग्य के भरोसे न बैठे और कर्म पर ध्यान दें, तो एक बड़े राजने बनते है और उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होता है. साथ ही 8 मूलांक (Mulank 8) वाले लोगों भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बना कर रखते हैं. ये सभी गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है 8 नंबर बेहद खास

बता दें ति पीएम मोदी Prime Minister Narendra Modi) के लिए 8 अंक (Mulank 8) बेहद खास है क्योंकि पहली बार प्रधामंत्री पद की शपथ डेट, नोटबंदी की तारीख, चौथी बार गुजरात सीएम पद की शपथ की तारीख के अलावा कोई अहम फैसले के लिए भी पीएम मोदी 8 अंक को ही चुनना पसंद करते हैं.