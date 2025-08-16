घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे, बड़ी मुसिबत में पड़ सकते है आप,हो सकती है धन की हानि और बढ़ सकती है नेगेटिविटी

Vastu Tips for Plants: वास्तु शास्त्र में, मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यहाँ रखे पौधे सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं।विशेषकर पौधे, घर के वातावरण और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधे शुभता लाते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मकता और धन हानि का कारण बन सकते हैं। गलत पौधों का चुनाव परिवार में अशांति और आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकता है।

कांटेदार पौधे होते है अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार पर कैक्टस या नागफनी जैसे कांटेदार पौधे लगाना अशुभ होता है। कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को आकर्षित करते हैं, जिससे परिवार में झगड़े और आर्थिक तंगी हो सकती है। इसके बजाय, मुख्य द्वार पर तुलसी या मनी प्लांट जैसे शुभ पौधे लगाएँ, जो सकारात्मकता लाते हैं।

बोनसाई पौधे प्रगति में बाधा बन सकते है

बोनसाई पौधे छोटे और कृत्रिम रूप से सीमित होते हैं, जिन्हें वास्तु में विकास और प्रगति में बाधा का प्रतीक माना जाता है। इन्हें मुख्य द्वार पर रखने से आर्थिक विकास और करियर में बाधाएँ आ सकती हैं। मुख्य द्वार पर बड़े, हरे-भरे पौधे, जैसे मनी प्लांट या अशोक वृक्ष, लगाना शुभ होता है।

सूखे या मुरझाए हुए पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार पर सूखे, मुरझाए या मृत पौधे रखना अशुभ माना जाता है। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में धन हानि और अशांति का कारण बन सकते हैं। मुख्य द्वार पर हमेशा ताज़े, हरे-भरे पौधे रखें और उनकी नियमित देखभाल करें।

बड़े और घने पौधे

वास्तु शास्त्र मुख्य द्वार पर बड़े और घने पौधे या पेड़ लगाने की सलाह नहीं देता है। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे धन हानि और अवसरों का नुकसान हो सकता है। इसके बजाय, छोटे और सजावटी पौधे, जैसे मनी प्लांट या गुलाब, चुनें जो प्रवेश द्वार को सुंदर और शुभ बनाते हैं।

कृष्ण से जुड़ा जन्माष्टमी की रात 12 खीरा काटने का रहस्य, Janmashtami की रात क्यों होती है यह परंपरा,पीछे की वजह जान चौंक उठेंगे आप

वास्तु शास्त्र की मानें तो मुख्य द्वार पर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक या फि चमेली जैसे पौधे लगाना बहुत ही शुभ होता है और इन्हें उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। आपको पौधों की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि वे हरे-भरे बने रहें। सूखे पत्तों को तुरंत हटा दें और गमलों को साफ़-सुथरा ही रखें। इससे घर मेंसकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और समृद्धि आती है।

