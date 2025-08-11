Home > धर्म > Shree Mahakaleshwar Darshan 2025: श्री महाकालेश्वर मंदिर जाने का बना रहे प्लान, भस्म आरती के लिए चाहिए पास…तो यहां जाने पूरी प्रक्रिया

Shree Mahakaleshwar Darshan 2025: टिकट की कीमतें और वीआईपी पास को समझना एक सहज और संपूर्ण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए इन सब पर एक नजर डाल लें ताकि जब आप वहां पर दर्शन को जाएं तो किसी समस्या में न फंसे।

Published: August 11, 2025 14:59:00 IST

Shree Mahakaleshwar Darshan 2025: श्री महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित, महाकालेश्वर मंदिर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह मंदिर अपनी भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो सुबह की एक अनूठी और शक्तिशाली रस्म है, जिसमें एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले समारोह में देवता को पवित्र भस्म अर्पित की जाती है।

महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा की योजना बनाने वाले भक्तों के लिए, दर्शन बुकिंग प्रक्रिया, समय, टिकट की कीमतें और वीआईपी पास को समझना एक सहज और संपूर्ण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए इन सब पर एक नजर डाल लें ताकि जब आप वहां पर दर्शन को जाएं तो किसी समस्या में न फंसे।

महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के तीन विकल्प

महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के तीन विकल्प होते हैं-सामान्य दर्शन, वीआईपी दर्शन और गर्भगृह दर्शन। इसके अलावा, भस्म आरती और जलाभिषेक जैसे विशेष अनुष्ठान विशिष्ट समय पर भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। 

महाकाल दर्शन का प्रकार                       लागत                             समय                             
सामान्य दर्शन                                          मुफ्त                              प्रातः 4:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक

वीआईपी दर्शन (सीघरा दर्शन पास)            ₹250 प्रति व्यक्ति              प्रातः 4:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक

गर्भ गृह दर्शन                                        ₹750 प्रति व्यक्ति               (सुबह 6:00 बजे – दोपहर 1:00 बजे और                                                                                                         शाम 6:00 बजे – रात 8:00 बजे)

आगे की खबर अपडेट हो रही…

