पितृ पक्ष में नया सामान खरीदना क्यों माना जाता है वर्जित? जानें शास्त्रों में बताए गए इस नियम की असली वजह

Pitru Paksha 2026 Jyotish Tips: घर में कोई नई चीज खरीदने की खुशी अलग ही होती है. नया कपड़ा, गहना, वाहन या फिर कोई जरूरी सामान आने पर लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं और पूजा-पाठ के बाद उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं. लेकिन, हिंदू पंचांग में एक ऐसा समय भी आता है, जब कई लोग नई चीजें खरीदने से परहेज करते हैं. जी हां, यह समय है पितृ पक्ष, जब लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं.

साल 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर (पूर्णिमा श्राद्ध) से हो रही है और इसका समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. अब सवाल है कि आखिर, ऐसा क्यों माना जाता है कि इन दिनों नया सामान खरीदना या शुभ कार्य करना उचित नहीं होता? क्या सच में शास्त्रों में ऐसा कोई नियम है? आइए जानते हैं इस बारे में –

पितृ पक्ष में क्यों नहीं खरीदते नया सामान?

पितृ पक्ष को मुख्य रूप से पूर्वजों के स्मरण और उनके निमित्त कर्म करने का समय माना जाता है. इस दौरान परिवार अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और श्राद्ध, तर्पण तथा दान जैसे कर्म करता है. धार्मिक परंपरा में यह अवधि उत्सव और सांसारिक सुख-सुविधाओं के बजाय कृतज्ञता, संयम और पूर्वजों के स्मरण पर केंद्रित मानी जाती है. इसी वजह से कई हिंदू परिवार पितृ पक्ष में नए कपड़े, आभूषण, वाहन या अन्य विलासिता की वस्तुएं खरीदने से बचते हैं.

क्या शास्त्रों में खरीदारी पर सीधा प्रतिबंध है?

पितृ पक्ष में हर तरह की खरीदारी को लेकर सभी हिंदू परंपराओं में एक जैसा स्पष्ट शास्त्रीय निषेध नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इसके नियम अलग हो सकते हैं. धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इस अवधि का प्रमुख जोर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के निमित्त दान जैसे कर्मों पर है. इसलिए नई वस्तु खरीदने से ज्यादा ध्यान पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य पर रखने की परंपरा विकसित हुई.

किन चीजों से लोग खासतौर पर बचते हैं?

कई परिवार पितृ पक्ष में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के साथ-साथ महंगे या विलासिता से जुड़े सामान की खरीदारी भी टालते हैं. खासकर नए कपड़े, सोना-चांदी, वाहन और घर से जुड़ी बड़ी खरीद को लेकर सावधानी बरती जाती है. हालांकि, जरूरी सामान खरीदने पर सभी परंपराओं में रोक नहीं मानी जाती. रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं खरीदना अलग विषय है और इसे शुभ कार्य के समान नहीं माना जाता.