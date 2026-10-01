Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में कौवा ही क्यों? दूसरे पक्षी को क्यों नहीं खिलाते श्राद्ध का भोजन; कौवा तुरंत खा ले और ‘न खाए’ तो किस बात का संकेत है?

Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष के 16 दिनों में घर की पहली थाली कौवे के लिए निकालने की परंपरा आपने भी देखी होगी. लोग छत या घर के बाहर भोजन रखकर कौवे के आने का इंतजार करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में आखिर कौवे को ही भोजन क्यों कराया जाता है? किसी दूसरे पक्षी को क्यों नहीं. और अगर कौवा तुरंत खाना खा ले तो इसे किस बात का संकेत माना जाता है?

सनातन धर्म से जुड़ी मान्यताओं में कौवे को पितरों का प्रतीक और यमराज का दूत माना गया है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज कौवे के रूप में अपने परिजनों द्वारा अर्पित भोजन स्वीकार करने आते हैं. यही वजह है कि कौवे के भोजन ग्रहण करने को पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है.

वहीं, कौवा भोजन को बिना खाए लौट जाए तो कई परिवार इसे पितरों की नाराजगी या किसी अधूरी इच्छा से जोड़ते हैं. हालांकि, यह धार्मिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित संकेत नहीं. इस परंपरा के पीछे पंचबली विधान के साथ-साथ भगवान श्रीराम और जयंत से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी बताई जाती है.

तो आखिर कौवे और पितरों के बीच यह संबंध कैसे बना? कौवे को खाना खिलाने की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? और गरुड़ पुराण समेत धार्मिक परंपराओं में इसका क्या महत्व बताया गया है?

पितृपक्ष में कौवों को ही भोजन क्यों कराया जाता है?

हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान अन्य पक्षियों के बजाय विशेष रूप से कौवों को ही भोजन कराने की परंपरा सबसे अहम मानी गई है. इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि कौवा यमराज का दूत और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि पितर कौवे का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने आते हैं.

गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, कौवे को भोजन खिलाने से मृत आत्माओं को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं. यही कारण है कि इस दौरान लोग अपने घरों की छतों पर या बाहर श्रद्धापूर्वक कौवों के लिए पहली थाली निकालते हैं.

भोजन स्वीकार करने या न करने का क्या है संकेत?

पितृपक्ष के दौरान कौवे का भोजन खाना या न खाना शकुन-अपशकुन से जुड़ा हुआ माना जाता है. मान्यता है कि यदि आपने कौवे को श्रद्धा से भोजन अर्पित किया और उसने तुरंत उसे खा लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपके पूर्वज आपसे पूरी तरह प्रसन्न और संतुष्ट हैं.

इसके विपरीत, यदि कौवा भोजन को छूता भी नहीं है या वहां से उड़ जाता है, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि पितर किसी बात से नाराज हैं या उनकी कोई इच्छा अधूरी है. इसी वजह से परिवार के लोग तब तक इंतजार करते हैं या अलग-अलग जगहों पर भोजन रखते हैं जब तक कि कोई कौवा आकर उसे ग्रहण न कर ले.

कौवे को भगवान श्रीराम का वरदान

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने छलपूर्वक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिससे रक्त बहने लगा. यह देखकर भगवान श्रीराम अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने एक तिनके से बाण चलाकर दिया जिससे कौवे की आंख फूट गई. अपनी जान बचाने के लिए जयंत तीनों लोकों में भागा, लेकिन किसी ने उसे शरण नहीं दी.

अंत में हारकर उसने श्रीराम और माता सीता से क्षमा मांगी. भगवान श्रीराम ने उसका अहंकार तोड़ा लेकिन दया दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि ‘पितृपक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराएगा, उसका वह अन्न सीधा उसके पितरों तक पहुंचेगा.’ तभी से यह परंपरा चली आ रही है.

पंचबली विधान और ज्योतिषीय में है बड़ा महत्व

कौवे को भोजन कराना केवल पितृ कर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ‘पंचबली’ विधान का भी एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, देवताओं और अतिथियों के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है. इसके अलावा, ज्योतिष शास्त्र में कौवे का सीधा संबंध न्याय के देवता शनि ग्रह से माना गया है.

ऐसा विश्वास है कि कौवे को भोजन कराने से शनि ग्रह शांत होते हैं और कुंडली में मौजूद अशुभ प्रभाव या पितृ दोष का असर कम होता है. इस तरह यह अनुष्ठान धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

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