Pitru Paksha 2026: काली चींटियां, कौआ और अचानक बनने लगें रुके काम… पितृपक्ष में इन ये 5 संकेतों की क्या है मान्यता

Pitru Paksha 2026: इस समय पितृ पक्ष चल रहा है. श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 (पूर्णिमा श्राद्ध) से हुई और इसका समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. पितृ पक्ष को हिंदू धर्म में पूर्वजों के स्मरण, तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य का विशेष समय माना जाता है. इस दौरान लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मिक शांति के लिए धार्मिक कर्म करते हैं. इसी दौरान कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पितरों के आशीर्वाद या उनकी उपस्थिति से जोड़कर देखा जाता है.

अगर पितृ पक्ष में आपके आसपास भी कुछ असामान्य बदलाव नजर आएं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय उनका अर्थ समझने की कोशिश की जाती है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में-

1. घर में काली चींटियां दिखाई देना

उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र कहते हैं कि, पितृ पक्ष के दौरान घर में अचानक बड़ी संख्या में काली चींटियां दिखाई देना कुछ लोक मान्यताओं में शुभ संकेत माना जाता है. मान्यता है कि चींटियों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है. इसलिए इस दौरान आटा, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ चींटियों के लिए रखने की परंपरा भी कुछ परिवारों में देखने को मिलती है.

2. कौए का घर के आसपास आना

श्राद्ध कर्म में कौए का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक परंपरा में कौए को पितरों से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि श्राद्ध के दौरान कौए को भोजन कराने की परंपरा है. यदि पितृ पक्ष में कौआ घर की छत या आसपास आकर भोजन ग्रहण करता है, तो इसे कई लोग पितरों की कृपा या तृप्ति का संकेत मानते हैं.

3. गाय को भोजन कराना

हिंदू धार्मिक परंपरा में गाय को पूजनीय माना गया है. पितृ पक्ष में गाय को भोजन कराने और उसकी सेवा करने को पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए श्राद्ध या तर्पण के बाद गाय को रोटी या हरा चारा खिलाने की परंपरा कई जगहों पर है.

4. अचानक रुके हुए काम बनने लगना

कई लोक मान्यताओं में पितृ पक्ष के दौरान लंबे समय से अटके काम का अचानक पूरा होना भी शुभ संकेत माना जाता है. नौकरी, कारोबार, पारिवारिक काम या किसी पुराने विवाद से जुड़ी समस्या का समाधान होने पर कुछ लोग इसे पितरों की कृपा से जोड़ते हैं. हालांकि, इसे धार्मिक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए.

5. सपने में पूर्वजों का दिखाई देना

पितृ पक्ष में सपने में दिवंगत परिजनों या पूर्वजों का दिखाई देना भी कई धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है. कुछ लोग इसे पितरों के स्मरण या किसी संदेश से जोड़ते हैं. हालांकि, सपनों की वैज्ञानिक व्याख्या अलग हो सकती है, इसलिए हर सपने को निश्चित धार्मिक संकेत मानना जरूरी नहीं है.

पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए?

पितृ पक्ष में श्रद्धा के साथ तर्पण, श्राद्ध, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना और पूर्वजों का स्मरण करना प्रमुख परंपराएं हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि इन संकेतों को डर या अंधविश्वास की तरह न लें. ये मुख्य रूप से धार्मिक और लोक मान्यताएं हैं, जिनका उद्देश्य पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बनाए रखना है.