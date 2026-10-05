Pitru Paksha 2026: अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध कब होता है? मृत सुहागिन और बच्चों के लिए क्या नियम, जानें पितृपक्ष में तिथि

Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष में पूर्वजों को याद कर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है. 16 दिनों के इस पक्ष में अलग-अलग तिथियों पर श्राद्ध करने का विधान है. आमतौर पर परिवार में किसी व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है. लेकिन, क्या हर व्यक्ति के लिए यही नियम है? अकाल मृत्यु, सुहागिन महिला, बच्चे या मृत्यु की तिथि पता न होने जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध के लिए अलग तिथियां बताई गई हैं. ऐसे में सही तिथि को लेकर परिवारों में अक्सर भ्रम रहता है. उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री के अनुसार, इन परिस्थितियों में श्राद्ध की अलग व्यवस्था बताई गई है. आइए जानते हैं किस स्थिति में किस तिथि पर श्राद्ध किया जाता है.

अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध किस दिन करें?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना, हृदयाघात, फांसी, आत्महत्या, सर्पदंश या किसी अन्य आकस्मिक कारण से मृत्यु हुई हो, तो उनके श्राद्ध के लिए पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को विशेष माना गया है. मान्यता के अनुसार, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सामान्य तिथि अलग होने के बावजूद पितृपक्ष में चतुर्दशी को उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जा सकता है.

सुहागिन महिला के लिए कौन-सी तिथि?

पितृपक्ष में दिवंगत सौभाग्यवती या सुहागिन महिला के श्राद्ध के लिए नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसी महिला की मृत्यु भले ही किसी अन्य तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध अविधवा नवमी पर करने की परंपरा है. इसी वजह से पितृपक्ष में मातृ नवमी या अविधवा नवमी को परिवार की दिवंगत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

बच्चों का श्राद्ध कब किया जाता है?

धार्मिक परंपराओं में बच्चों की मृत्यु के मामले में भी अलग व्यवस्था बताई गई है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, बच्चे का श्राद्ध बाल पंचमी तिथि को करने का विधान बताया गया है. हालांकि अलग-अलग परंपराओं में नियमों में अंतर हो सकता है, इसलिए परिवार के कुलाचार और स्थानीय विद्वान की सलाह को ध्यान में रखना उचित है.

पूर्णिमा को मृत्यु हुई हो तो कब करें श्राद्ध?

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो तो कई बार परिवार असमंजस में पड़ जाता है कि उसका श्राद्ध कब किया जाए. ऐसी स्थिति में पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करने की परंपरा बताई गई है. मतलब, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को पितृपक्ष की तिथि मानकर श्राद्ध करने के बजाय सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है.

मृत्यु की तिथि याद न हो तो क्या करें?

अगर परिवार को किसी पूर्वज की मृत्यु की सही तिथि मालूम नहीं है या निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में भी सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन तर्पण और पिंडदान करके पूर्वजों का श्राद्ध किया जा सकता है.