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Pitru Paksha 2026: श्राद्ध का भोजन किसे खिलाएं और किसे नहीं? पितृपक्ष में इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान

Pitru Paksha 2026 Date: पितृपक्ष आते ही घर-परिवार में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो जाता है. श्राद्ध के दिन बनाया गया भोजन भी इसी भाव से तैयार किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, श्राद्ध का भोजन हर किसी को नहीं कराया जाता?

By: Lalit Kumar | Published: September 25, 2026 9:24:51 AM IST

Pitru Paksha 2026 Date and niyam
Pitru Paksha 2026 Date and niyam


Pitru Paksha 2026 Date: पितृपक्ष आते ही घर-परिवार में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन दिनों किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है. श्राद्ध के दिन बनाया गया भोजन भी इसी भाव से तैयार किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, श्राद्ध का भोजन हर किसी को नहीं कराया जाता? धार्मिक परंपराओं में भोजन की शुद्धता के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इसे किन लोगों को श्रद्धापूर्वक खिलाना चाहिए और किनसे परहेज किया जाता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक बातें-

कब से शुरू होगा पितृपक्ष 2026?

पंचांग के अनुसार, पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी. इसके बाद 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध माना जाएगा. पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. इस अवधि में लोग अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धा से किए गए तर्पण, पिंडदान, पूजा और दान के माध्यम से पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है.

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ब्राह्मण और जरूरतमंदों को खिलाने की परंपरा

उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र के अनुसार, श्राद्ध के दिन सात्विक भोजन तैयार करने और उसे श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन कराने की परंपरा कई परिवारों में निभाई जाती है. इसके अलावा गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी पुण्यदायक माना जाता है. यदि किसी कारण ब्राह्मण उपलब्ध न हो पाएं, तो जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जा सकता है. यहां भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना और श्रद्धा को माना जाता है.

क्या परिवार के सदस्य खा सकते हैं श्राद्ध का भोजन?

श्राद्ध के भोजन को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या घर-परिवार के सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार, परिवार और कुल-गोत्र के सदस्य श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर सकते हैं. इसके साथ ही, धर्म ग्रंथों में पंचबलि की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है. इसमें भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों आदि के लिए निकाला जाता है. 

किन लोगों को श्राद्ध का भोजन कराने से बचें?

श्राद्ध कर्म में भोजन को सात्विक रखने पर विशेष जोर दिया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार, शराब या नशीली चीजों का सेवन करने वाले लोगों को श्राद्ध का भोजन न कराने की बात कही गई है. इसी तरह श्राद्ध के दिन भोजन बनाते समय भी सात्विकता और स्वच्छता का ध्यान रखने की परंपरा है. अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में श्राद्ध से जुड़े नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय मान्यताओं का पालन करना उचित माना जाता है.

श्राद्ध में भोजन से ज्यादा मायने रखती है श्रद्धा

पितृपक्ष का मूल भाव केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है. यह अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और जरूरतमंदों की सहायता करने का अवसर भी माना जाता है. इसलिए श्राद्ध के दिन भोजन तैयार करते समय शुद्धता के साथ मन में श्रद्धा रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-1Pitru Paksha 2026religion news
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