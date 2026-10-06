Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष की एकादशी का श्राद्ध आज, पिशाच योनि में पड़े पितरों को मिलती है मुक्ति! जानें ब्राह्मण भोज के नियम

Pitru Paksha Indira Ekadashi 2026: पितृपक्ष में पितरों को याद करने और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण व दान करने की परंपरा है. इसी दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पुण्य पितरों को अर्पित करने से उन्हें सद्गति मिलती है. कहा जाता है कि यदि कोई पूर्वज किसी कारणवश पिशाच योनि में चला गया हो या यमलोक में कष्ट भोग रहा हो, तो इंदिरा एकादशी का व्रत और विधिपूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. यही वजह है कि पितृपक्ष की इस एकादशी पर श्राद्ध भोज और दान-पुण्य को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

इंदिरा एकादशी 2026 कब?

ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र के मुताबिक, इस बार इंदिरा एकादशी 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को है. एकादशी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 2 बजकर 7 मिनट से होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर को रात 12 बजकर 34 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार व्रत और श्राद्ध कर्म 6 अक्टूबर को किया जाएगा.

श्राद्ध कर्म के शुभ मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त: सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 बजे तक

रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12:33 से 1:20 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:20 से शाम 3:40 बजे तक

इंदिरा एकादशी पर क्या करें?

सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए उनके निमित्त तर्पण और दान-पुण्य करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत का पुण्य पितरों को समर्पित करना शुभ माना जाता है.

ब्राह्मण भोज में रखें इन बातों का ध्यान

पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में शुद्धता और श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोज कराया जा सकता है. भोजन सात्विक होना चाहिए और भोजन कराने के दौरान किसी तरह का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए.

श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है. इस दिन बाल और नाखून काटने से बचने की धार्मिक मान्यता भी प्रचलित है.

पितरों के लिए क्यों खास है यह एकादशी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपासना और इंदिरा एकादशी के पुण्य को पितरों को अर्पित करने से उन्हें सद्गति प्राप्त होती है. पितृपक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है. हालांकि पिशाच योनि से मुक्ति जैसी बातें धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं, इन्हें आस्था के संदर्भ में ही समझना चाहिए.